À espera do primeiro filho, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni estão separados

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni não estão mais juntos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da atriz, grávida de seis meses. O ex-casal espera uma menina, que se chamará Madalena.

Bruno ter sido flagrado com um grupo de garotas em um bar na Zona Sul do Rio na noite de sábado, dia 11. Procurado pelo Ego, o representante de Yanna informou que eles romperam há dois meses.



Foto: Daniel Delmiro / AgNews

Mas essa não é a primeira vez que Yanna e Bruno se separam. Desde o início do relacionamento, em 2013, o ex-casal enfrentou várias crises no namoro. Em agosto de 2015, eles anunciaram o primeiro rompimento e até deixaram de se seguir nas redes sociais.

No início de 2016 os dois voltaram a circular juntos e, em novembro do ano passado, anunciaram a reconciliação e a gravidez.



Há duas semanas Bruno e Yanna curtiram uma viagem para Tiradentes, em Minas Gerais, com um grupo de amigos. Os dois aparecem juntos em várias fotos de passeios pela região. Na deste domingo, Bruno postou uma imagem no Instagram ao lado de Yanna.



"Viva a amizade entre os sexos", escreveu ele na legenda.

E viva a amizade entre os sexos! ¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Bruno Gissoni (@brunogissoni) em Fev 11, 2017 às 9:59 PST

Há um mês, a atriz publicou uma foto no Instagram em que aparecia beijando Bruno na boca.

"Minha sagrada família #amorsemprevence", escreveu Yanna.



Minha sagrada família #amorsemprevence Uma foto publicada por Yanna Lavigne (@yannalavigne) em Jan 10, 2017 às 5:05 PST



