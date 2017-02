"A Lei do Amor": câncer de Letícia volta e Isabella Santoni raspa o cabelo mais uma vez

Noveleiros 21/02/2017 | 14h22 Atualizada em

Letícia (Isabella Santoni) vai ter câncer novamente em A Lei do Amor. Ao contrário do início da trama, quando o público acompanhou apenas o final do tratamento da personagem, agora, ela vai passar por todo o processo na novela, como foi com Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família (2000).



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



Para isso, a intérprete de Letícia, Isabella Santoni, vai precisar raspar o cabelo novamente. Só não se sabe ainda se a atriz perderá o cabelo em cena ou se o público verá apenas após o corte dos fios. As informações são do jornal Extra.



Isabella raspou o cabelo ainda antes do início da trama, já que Letícia aparecia com os fios levemente crescidos. A atriz se ofereceu para raspar novamente ao longo da história, mas a direção da novela decidiu que ela deveria deixar os fios crescerem e cortá-los apenas no momento da volta da doença.



Acompanhe as novidades das tramas da Globo no Noveleiros