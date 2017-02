"A Lei do Amor": Helô flagra Pedro na cama com Laura

Noveleiros 20/02/2017 | 14h18 Atualizada em

Helô (Claudia Abreu) vai reviver uma das piores cenas da sua vida em A Lei do Amor. A galerista vai flagrar Pedro (Reynaldo Gianecchini) na cama com Laura (Heloísa Jorge), mãe da sua filha.



Quando vier para o Brasil, Laura vai passar a viver na mansão da família de Pedro com Stelinha (Maria Clara Mourão). Uma noite, Helô decidirá ir ao local atrás do amado. Ela vai ver uma garrafa de vinho vazia, roupas espalhadas pela casa e, por fim, vai dar de cara com Pedro e Laura na cama, nus. A cena vai lembrar a armação que separou o casal na primeira fase da trama, quando Helô viu Pedro na cama com Suzana (Gabriela Duarte).



– Desta vez não se trata de um mal-entendido, não é? O que eu estou vendo é realmente o que aconteceu? Vamos lá, Pedro. Me diz que essa cena foi uma armação. Que nem a Magnólia combinou com a Suzana, 20 anos atrás. Me diz que a Laura te embebedou, te deu um sonífero, tirou tua roupa e deitou nua do teu lado, só para eu ver! Diz que a gente está sendo vítima de um golpe baixo, e jura para mim que você não transou com essa mulher – dirá Helô, segundo o site Notícias da TV.



– A Laura e eu passamos a noite juntos, sim. Nós bebemos, conversamos, começamos a lembrar do passado, dos bons momentos vividos. E as coisas aconteceram naturalmente – responderá Pedro, calmamente.

Helô vai esperar um pedido de desculpas, mas Pedro não reagirá como a mocinha espera. Ele dirá que Helô precisa botar o amor em primeiro lugar, assim como ele botou quando descobriu que era pai de Letícia (Isabella Santoni).



