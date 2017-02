"A Lei do Amor": Marina diz que é Isabela para ajudar Magnólia

Noveleiros 14/02/2017 | 14h44 Atualizada em

A misteriosa Marina (Alice Wegmann) vai finalmente dizer que é Isabela nos próximos capítulos de A Lei do Amor. Mas tudo não vai passar de uma armação envolvendo Magnólia (Vera Holtz) para conseguir uma prova contra Tião (José Mayer). A matriarca da família Leitão vai convencer a massagista a ajudá-la para que ela consiga sair da chantagem do vilão.



– O meu casamento é de fachada. Só me casei com o Tião porque fui vítima de uma chantagem imunda. O Tião forjou provas que me colocam como mandante do terrível atentado que meu primeiro marido sofreu. E a única maneira que eu tenho de escapar deste homem é conseguir provas que o incriminem no caso da Isabela e do Zelito (Danilo Ferreira) – dirá Mág.



Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Marina vai aparecer na casa de Tião dizendo que tem provas contra ele. Ardiloso, ele vai ficar surpreso, mas não se entregará tão fácil.



– Se você conseguiu reunir todas essas provas... O que você está fazendo aqui? Por que não foi direto ao Doutor Celso (Marcelo Várzea) e entregou a ele tudo o que descobriu? Pra que se expor? Pelo prazer de ver a minha cara diante da derrota?



Tião não só vai negar que é o responsável pelo acidente de Isabela como vai colocar a culpa em Thiago (Humberto Carrão), e mentir que o rapaz o pediu ajuda após o ocorrido. Marina ainda vai pressionar o vilão em busca de uma confissão, enquanto Magnólia filma a cena às escondidas, mas Tião vai aconselhar a garota a esquecer a situação.



– Esquecer, claro! Afinal, a última coisa que o senhor quer é um escândalo.



– Meu bem, eu já enfrentei vários escândalos e saí incólume de todos eles. Quer ir adiante com as suas ¿provas¿? Pode ir! Só não se esqueça que o que você fez configura falsidade ideológica. E seria uma ironia e tanto o Tiago e eu sairmos livres e você terminar na cadeia – responderá Tião.