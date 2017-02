Alexandre Pato canta música romântica em vídeo e fãs brincam: "Que bom que você joga bola"

O prêmio abacaxi vai para... 07/02/2017 | 13h18 Atualizada em

Alexandre Pato decidiu mostrar suas habilidades vocais para os seguidores do Instagram na manhã desta terça-feira. O jogador, que está há uma semana morando na China, postou um vídeo em que aparece interpretando a música italiana Ti scatterò una foto, do cantor Tiziano Ferro. Pato é contratado do time chinês Tianjin Quanjian.

Os seguidores do atacante, claro, não perderam a oportunidade de fazer piadinhas sobre o seu desempenho como cantor.



Sanremo????¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ @tizianoferroofficial cosa pensi? Haha Um vídeo publicado por Pato (@pato) em Fev 7, 2017 às 1:21 PST

"Meu Deus! Que bom que você joga bola!", escreveu um fã. "Quero ver cantar em mandarim agora!", desafiou outro. "Canta nada, mas joga muito", comentou mais um seguidor.



As fãs foram mais sensíveis com o jogador e elogiaram a cantoria:

"Que lindo!", escreveu uma. Outra arriscou dizer que Pato canta tão bem quanto joga: "Arrasou lindo!!! Joga muito, canta muito!! Faz tudo perfeito, né?"

Mas será que esse romantismo todo é saudade da sua namorada, Fiorella Mattheis?



¿¿ Uma foto publicada por Pato (@pato) em Fev 1, 2017 às 9:28 PST