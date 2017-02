Amado Batista anuncia primeiro disco em espanhol em 40 anos de carreira

Música 01/02/2017 | 16h57 Atualizada em

Para celebrar 40 anos de carreira, um dos cantores mais populares do país lançará seu primeiro álbum em espanhol. Amado Batista, 65 anos, gravou o disco em 1992, no México, com versões de sucesso de sua carreira, como Princesa e Meu Ex-Amor, no idioma. Porém, até hoje, esses registros estavam guardados com o astro goiano.



— Foi uma grata surpresa quando a Sony Music (gravadora de Amado) me propôs lançar esse trabalho, que é inédito. Até hoje, lancei 33 discos, mas nenhum em espanhol — comenta o cantor, em entrevista ao Diário Gaúcho.



Atualmente, o cantor divulga seu mais recente CD e DVD, 40 Anos - Ao Vivo, gravado ao vivo, em Brasília, em 2015.



Com Amado Batista, o amor está sempre na moda

Show de Amado Batista em Porto Alegre é cancelado





O disco em espanhol deve sair em junho de 2017, e deve ter algumas canções incluídas no repertório do atual show, que roda o Brasil desde o começo de 2016.



— Espero fazer show logo em Porto Alegre. Nesses 40 anos, acho que vim umas 40 vezes para cá (risos) — afirmou o cantor.



Leia mais sobre famosos e entretenimento