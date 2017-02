Aos 40 anos, Karina Bacchi está grávida de produção independente

Cegonha 10/02/2017 | 09h28 Atualizada em

Capa da revista Contigo! deste mês, Karina Bacchi revelou que está grávida de 13 semanas de seu primeiro filho. Em seu perfil do Instagram, a modelo compartilhou nesta quinta-feira, 9, uma foto exibindo a barriguinha.

Aos 40 anos, ela decidiu por uma produção independente e fez tratamento de fertilização in vitro.



Na legenda da imagem, Karina deixou um recado emocionante:

"Oi meus queridos é com muita alegria que venho compartilhar com vocês essa vitória! Me sinto abençoada e muito feliz à espera do meu anjinho. Tanta coisa aconteceu do ano passado pra cá: cirurgia de retirada das trompas , meses de reflexão, separação, orações, tratamento para fertilização, decisões importantes a serem tomadas com responsabilidade e pés no chão, e enfim a tão esperada notícia: SIM GRAVIDÍSSIMA há 13 semanas realizando o sonho de poder gerar uma vida", escreveu a loira na rede social.



Foto: Reprodução

