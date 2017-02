Após denúncia de violência doméstica, Victor se afasta do The Voice Kids

Comunicado 26/02/2017 | 13h26 Atualizada em

Na abertura do segundo dia de batalhas do The Voice Kids, neste domingo, o apresentador André Marques fez um comunicado em nome da Rede Globo informando que o cantor Victor será afastado do programa.



"A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor", disse André.

Foto: Reprodução / GShow

Victor, que faz dupla sertaneja com o irmão Leo, foi acusado pela mulher, Poliana Bagatini, de agressão. André Marques disse que, como as edições de hoje e da semana que vem já estavam gravadas, a emissora decidiu manter a transmissão. Entretanto, o cantor ficará afastado até o fim da investigação.



Segundo o comunicado, o próprio Victor procurou a direção do reality para pedir o afastamento, informou André Marques.



No dia 24, Poliana registrou um boletim de ocorrência em Belo Horizonte, onde eles moram, relatando que o marido a jogou no chão, chutando-a várias vezes.

Poliana e Victor Foto: Instagram / Reprodução

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Poliana está grávida de dois meses do segundo filho com Victor. O casal já é pai de Maria Victoria, de 1 ano.

Até o momento, a assessoria de comunicação do cantor não se manifestou sobre o caso.