Até onde a masturbação masculina afeta o relacionamento do casal  

Meu namorado é viciado em filme pornô. Sempre está vendo vídeos no WhatsApp e fica se masturbando. O pior é que não fazemos muito sexo. E eu sou sexy, faço todas as fantasias dele. Vou terminar um relacionamento de três anos por causa do vício. Não vejo outra solução.



Tenho 23 anos, sou solteiro e nunca tive namorada. Eu bem que queria, mas acho que a minha timidez me impede de conseguir alguém. Só que, de uns tempos pra cá, tenho sentido muita vontade de ver pornografias e me masturbar. Mas eu não sei se isto é algo saudável, ou se pode me prejudicar. Tenho o sonho de ter alguém em uma relação legal. Aguardo vocês.



Amigos, sempre dizemos que masturbação é uma prática muito saudável. Significa fazer amor consigo mesmo, uma forma de cuidar da sua autoestima e de autoconhecimento do prazer. Tudo isso, com certeza, traz benefícios físicos e psicológicos.



Só que, do ponto de vista da troca afetiva, não será a mesma coisa. Na relação a dois, existem o ser desejado e o desejar. Isto influencia muito o prazer e a sua intensidade.



Então, os benefícios não serão os mesmos. É importante lembrar que a pessoa solteira deve manter uma atividade sexual, porque nossos hormônios funcionam de acordo com nossa estimulação.



Reavalie



A masturbação pode tornar-se ruim, se deixarmos de fazer outras atividades para ficar só nisto. Quando estamos em um relacionamento, temos a interação, a troca e o toque.



Quanto à sua timidez, caro leitor, se isto o atrapalha, busque a psicoterapia. E, para você, amiga, se não está legal, se acha que ele prefere se masturbar do que transar com você, reveja se é esta a relação que deseja para a sua vida.



