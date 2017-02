Atriz e modelo Carol Dias, namorada do jogador Kaka, diz que sofre preconceito por ser bonita

Vida difícil 13/02/2017 | 16h08 Atualizada em

A ex-BBB Grazi Massafera, 34 anos, não é a única atriz a dizer ser vítima de preconceito por ser bonita. Carol Dias, 21, namorada do jogador de futebol Kaka, 34, também garante sofrer por causa da boa aparência. A declaração foi dada pela jovem, que ainda é modelo e fez participações em novelas da TV Globo, ao portal Uol.

— Nunca gostei muito de novela. Por ser modelo, rola um preconceito (...). Em Malhação, eu fiz um personagem e tive meio que dar em cima do Lucas Lucco. Então tem que ser "a bonita", "a gostosa", "a que dá em cima". A gente fica rotulada. Isso é ruim — disse.

Leia mais

Mulher emagrece 47 kg após descobrir que o marido e a amante a chamavam de gorda

Miss que perdeu 80kg fala sobre preconceito: "Fui ofendida da pior maneira possível"

Escola pede que mãe corte cabelo dos filhos, e mulher denuncia racismo



A jovem de Goiânia (GO) é formada em artes cênicas, e, em 2017, pretende se dedicar à carreira de modelo — iniciada na adolescência por incentivo da mãe.

Ainda conforme o portal, o casal se conheceu por meio de amigos em comum no fim de 2016. Os dois apareceram juntos pela primeira vez, publicamente, em dezembro, no casamento do também jogador de futebol Lucas Moura. Desde o Ano-Novo, os dois se mostram aos seguidores no Instagram.

.... até aqui em cima! ¿¿ Uma foto publicada por Ricardo Kaka (@kaka) em Jan 2, 2017 às 11:29 PST

Alegria ¿¿, paz ¿¿¿, amor ¿¿ #frutodoespirito Uma foto publicada por Ricardo Kaka (@kaka) em Jan 23, 2017 às 7:52 PST

¿¿ Uma foto publicada por Carolina (@icaroldias) em Fev 5, 2017 às 12:41 PST

minha sorte ¿¿ Uma foto publicada por Carolina (@icaroldias) em Jan 25, 2017 às 1:45 PST

Leia mais notícias