Banho de espuma, pop, reggae, food truck e humor na praia: cinco opções de graça para o fíndi

PRÉ-CARNAVAL



Sábado é dia de festa na Cidade Baixa

Foto: Reprodução / Facebook

Um evento de pré-carnaval que promete movimentar a Capital, o Espumozão inova ao trazer para os foliões gaúchos um refrescante banho de espuma, no meio da apresentação de dois dos mais tradicionais blocos daqui: o Galo do Porto e o Maria do Bairro.



Durante a performance, quem estiver acompanhando os shows, repletos de sucesso do Carnaval, pode se refrescar com o banho de espuma, além de receber boias e chapéus, gratuitamente, para entrar no clima da função.



Quando: O bloco do Galo De Porto sai às 15h, da Rua Joaquim Nabuco, neste sábado. Já o Maria do Bairro sai da Rua Sofia Veloso, às 15h, também no sábado. Quanto: De graça.



ARENA DE VERÃO

Em Capão, risadas garantidas com o Magro do Bonfa





Foto: Fillipin / Divulgação

Na Beira da Praia de Capão da Canoa, segue a todo o vapor a Arena de Verão da RBS TV. Desde o começo do veraneio, o local oferece cadeiras de praia, guarda-sol e ginástica e tem recebido gravações de programas da casa. Neste fim de semana, as risadas estão garantidas com um dos grandes nomes do humor nacional, André Damasceno.



Reconhecido no país após a participação na Escolinha do Professor Raimundo, nos anos 1990, com o personagem Magro do Bonfa, e no Zorra Total, nos anos 2000, quando fazia uma hilária paródia do ex-presidente Lula, o gaúcho apresenta outras imitações, como de Paulo Sant'Ana e Alceu Collares.



Onde: Beira da praia de Capão da Canoa, em frente ao Hotel Bassani

Quando: sábado e domingo, das 9h às 18h (a apresentação de André Damasceno acontece no domingo, às 17h).

Quanto: De graça.



EM CIDREIRA



Reggae e música de baile no Litoral

Chima leva boas vibrações para a galera da praia Foto: Edu Defferrari / Divulgação

Em Cidreira, dose dupla de shows da melhor qualidade, e para todos os gostos. No sábado, o pop e o reggae invadem a orla, com a turma de Rafa Machado e Tati Portella, da Chimarruts, com canções de sucesso da banda, como Iemanjá.



Já no domingo, quem dança todas é a galera que curte baile, com a apresentação de Sandro Coelho.



Onde: Concha Acústica de Cidreira, Avenida Mostardeiro, s/n°

Quando: sábado, às 23h e domingo, às 21h

Quanto: De graça.



POP AO AR LIVRE

Hits do Papas na Zona Norte

Serginho deixa o fim de tarde de sábado mais leve Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Na Zona Norte, o líder do Papas da Língua, Serginho Moah, recebe o povo para um fim de tarde recheado de sucessos. Em um apresentação no estilo voz e violão, Serginho apresenta canções de uma faceta ainda pouco conhecida, sua carreira solo, projeto paralelo que ele mantém desde 2016.



No repertório, uma das faixas do projeto, Esperando por Você, além de sucessos dos Papas, como Blusinha Branca e Eu Sei.



Onde: Viva Open Mall, Nilo Peçanha, 3.228

Quando: sábado, a partir das 17h30min

Quanto: De graça.



EM SÃO LEOPOLDO



Música e boas comidas no Vale

Julio Reny é atração no Vale do Sinos Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

No evento Música ao Pôr do Sol, em São Leopoldo, o público pode curtir de tudo um pouco, no sabadão. Na função, tem música ao vivo, food truck e cerveja artesanal.



Na parte musical, uma penca de shows. Confere a lista: Aquarela, Cactur Flor, Naddo Entre Gigantes, Jogo Sujo, Eduardo Branca, Madame Bogardan, Identidade e um dos grandes mestre do rock gaúcho, Julio Reny.



Onde: Praça da Biblioteca, Osvaldo Aranha, 934, em São Leopoldo

Quando: sábado, a partir das 13h

Quanto: De graça.