"BBB 17": Ana Maria Braga dá galinha para Luiz Felipe e brother vira motivo de piada nas redes sociais

Ao vivo 15/02/2017 | 09h47 Atualizada em

O ex-BBB Luiz Felipe, eliminado do Big Brother Brasil 17 na noite desta terça-feira, esteve ao vivo no programa Mais Você da Ana Maria Braga, na manhã desta quarta, para falar sobre a sua saída do programa.

A apresentadora não perdeu tempo e caiu na brincadeira com o ex-brother. Ana Maria o recebeu com uma galinha no colo e deu a ave de presente para Luiz Felipe.



"Ele não vai poder reclamar nunca mais. Ele não reclamava do ovo? Quer coisa melhor do que ter uma galinha para botar ovo para você? Não vai faltar ovo!", brincou a apresentadora.



Leia outras notícias sobre o BBB 17



O alagoano aproveitou para explicar a história que virou motivo de polêmica dentro e fora do confinamento.

Foto: Reprodução / TV Globo

Acontece que Luiz Felipe brigou com Ieda, dias antes do paredão, por conta de um ovo. E isso foi motivo suficiente para o rapaz virar piada na internet.



"Fiz um planejamento. Eu não comia moela. Então, eu precisava dar um jeito para a prova. Tínhamos três ovos e pensei: na hora do almoço como um, no jantar como outro e sobra um para a quinta-feira. Eu contei para o grupo do 'Tá com Nada", explicou ele.



Agora, com essa recepção calorosa de Ana Maria, o assunto voltou à tona e o goiano foi, mais uma vez, motivo de gozação e memes nas redes sociais.



Curtiu o presente, Luiz Felipe? Nunca mais vai faltar ovos na sua casa kkkk #MaisVocê#RedeBBBpic.twitter.com/CO3dCnJTtx ¿ MaisVoce_Globo (@MaisVoce_Globo) February 15, 2017





ANA MARIA DEU UMA GALINHA PRO LUIZ FELIPE KKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB17 — carol (@stephichim) February 15, 2017





Namaria deu uma galinha pro Luís Chilique nunca mais ficar sem ovo. hahahahahaha ¿¿¿¿ #MaisVocê ¿ Thiago Pasqualotto (@thiago_p) February 15, 2017





NAMARIA MARAVILHOSA DANDO NÃO SÓ 3 OVO MAS UMA GALINHA INTEIRA PRO LUIZ #MaisVoce#BBB17 ¿ MIMIMINOBBB (@mimiminobbb) February 15, 2017





Assistindo o #MaisVoce ¿¿ Ana Maria deu uma galinha pro Luiz Felipe ¿¿¿¿¿¿ vai ter ovo todo dia kkkk #BBB17 ¿ Roberta Gonçalves¿¿ (@Robertagbetty) February 15, 2017





Luis passando mais e mais vergonha na Globo. #bbb17#maisvoce ¿ ELiéser Brodare (@Ebrodare) February 15, 2017

Agora o Luiz Fábio não pode reclamar da falta de ovos com o novo presente. Namaria rainha da zoeira! #BBB17#MaisVocêpic.twitter.com/YswaQJwojk ¿ drama king ¿¿ (@leocataldo) February 15, 2017













Leia mais sobre famosos e entretenimento