"BBB 17": após o paredão, Mayara fica tensa e desabafa com os amigos

01/02/2017 | 07h59

As enquetes de todos os portais estavam certas: Gabriela Flor se despediu do Big Brother Brasil 17 na noite de ontem. Mas quem não tinha noção de que isso aconteceria eram as líderes Mayara e Vivian.

Foto: TV Globo / Reprodução

Surpresas com a eliminação da baiana, Mayara e Vivian comentaram com Manoel:

— A gente está como vilão.

Mayara continuou inconformada e falou sobre a vitória de Marcos no paredão:

— Não consigo entender como esse homem ficou na casa.

Foto: TV Globo / Reprodução

O jogo continua, e se Marcos não tiver sorte, vai de novo para a berlinda.