"BBB 17": enquetes apontam quem será eliminado no paredão triplo entre Daniel, Elis e Ilmar

Tem paredão triplo logo mais, no Big Brother Brasil. No páreo, Daniel, Elis e Ilmar disputando a permanência na casa. Quem será o eliminado? Consultamos algumas enquetes dos principais portais que fazem cobertura do BBB 17 e chegamos a uma prévia do resultado desta noite.

No Uol, mais de 338 mil votos já foram computados. O resultado parcial não deixa dúvidas sobre a eliminação de Elis, com 81%. Daniel tem 11% e Ilmar recebeu apenas 7% dos votos.

A derrota de Elis é menos vergonhosa segundo a enquete do Bol. Ela sairia com 67%, o que ainda configura um número significativo. Daniel vem em seguida, com 25%, e Ilmar com 6,5%.

Elis se dá mal também na enquete do site O Fuxico. Para 87% dos internautas, ela deve dizer adeus ao jogo nesta noite. Daniel tem 9% e Ilmar apenas 4%.

É, pelo que as enquetes apontam, não há dúvidas de que a comerciante se despedirá do reality show daqui a algumas horas.

