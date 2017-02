"BBB 17": enquetes indicam quem deve sair no paredão formado pelas amigas Mayara e Vivian

Quem é a sua preferida? 07/02/2017 | 11h51 Atualizada em

Mayara e Vivian são as emparedadas desta noite

Mayara e Vivian são as emparedadas desta noite Foto: Divulgação / Gshow / Gshow

O segundo paredão do Big Brother Brasil 17 está formado e, desta vez, Mayara e Vivian estão na berlinda. As amigas, que foram líderes na semana passada, terão que se desgrudar na noite desta terça, para que uma delas siga na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para saber qual das duas têm mais chance de sair da casa, consultamos cinco portais que cobrem o BBB17 e fazem enquetes com os seus internautas. Veja o que os resultados, coletados até as 11h30min desta terça, indicam:



O site com o maior número de votos é o UOL, com mais de 160 mil votos registrados até a publicação desta matéria. Nele, Mayara tem 84,66% de reprovação dos internautas contra 15,34% dos votos para Vivian.

No portal Bol, o segundo com o maior número de votos, Mayara também é a preferida dos internautas para sair da casa, com 83,91%. Vivian tem 16,09% dos mais de 35 mil votos registrados até a publicação desta matéria.

No portal F5, da Folha de S. Paulo, Mayara tem 78% da reprovação dos internautas contra 22% dos votos para Vivian.

Mas a maior diferença de votos está no site O Fuxico, que aponta a eliminação de Mayara com 86% dos votos, contra 14% de Vivian, percentual registrado até a publicação desta matéria.



