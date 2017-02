"BBB 17": enquetes indicam quem deve sair no segundo paredão triplo entre Emilly, Manoel e Vivian 

Espiadinha 21/02/2017 | 11h57 Atualizada em

O segundo paredão triplo do BBB 17 foi formado por Emilly, Manoel e Vivian. Tudo indica que Vivian é a coadjuvante do trio e o real embate será entre Emilly e Manoel. O promotor de eventos foi indicado pelo líder, Pedro. Emilly e Vivian foram votadas pelos demais integrantes da casa. A advogada de Manaus levou três votos e a gêmea gaúcha arrecadou seis.

De qualquer forma, um dos três dará adeus à competição na noite de hoje. Para saber qual deles têm mais chance de ser eliminado, consultamos quatro portais que cobrem o BBB17 e fazem enquetes com os seus internautas. Veja o que os resultados, coletados até as 11h30min desta terça, indicam:



O site com o maior número de votos é o UOL, com mais de 640 mil participações registradas até a publicação desta matéria. Nele, Manoel lidera a rejeição do público com 62,51% contra 27,32% de Emilly e 10,17% dos votos para Vivian.



No portal Bol, o segundo com o maior número de votos, Manoel também é o preferido dos internautas para sair da casa, com 60,25%. Emilly tem 25,21% e Vivian 14,55% dos mais de 104 mil votos registrados.

No site O Fuxico, Manoel segue liderando a saída da casa com 66% dos votos contra 23% da gaúcha. Vivian tem apenas 10% de rejeição do público, percentual registrado até a publicação desta matéria.

No portal iG mais de três mil votos haviam sido registrados até a publicação desta matéria. Manoel estava com 64% da reprovação dos internautas contra 26% dos votos para Emilly e 9% para Vivian.





