"BBB 17": fãs de Juliano, da dupla com Henrique, se mobilizam para eliminar Emilly

A gaúcha Emilly foi surpreendida no paredão deste domingo no Big Brother Brasil 17 e recebeu seis votos da casa. Agora, ela disputa a preferência do público com o casal Manoel e Vivian. O que a sister não sabe é que, do lado de fora, ela enfrenta mais rejeição. Desta vez, dos fãs do cantor Juliano (da dupla com Henrique), com quem ela já namorou.

Ao Diário Gaúcho, uma amiga das gurias, Dienifer Trindade dos Santos, já contou como o ex-casal se conheceu.



— A Emilly conheceu o Juliano através do fotógrafo dele, que a seguia no Instagram. O cantor viu e pediu para levar ela para eles se conhecerem — disse.

Agora, a gaúcha é o colírio dos olhos de Marcos, também gaúcho. Mas, no Twitter, nem todo mundo a vê assim. Veja algumas das mobilizações feitas pelos fãs do cantor sertanejo.

Agora nós,fãs de Henrique e Juliano vamos tirar a falecida lá de dentro pra ela continuar sendo falsa aqui fora rsrsrsss #bbb17 #foraemilly — Malu (@_HeJVidas) 20 de fevereiro de 2017

#BBB17 indo votar na emilly ao som de Henrique e juliano — Black Canary¿¿ (@alfabebada) 20 de fevereiro de 2017

gente a torcida do juliano ta ajudando pra Emilly sair , se deus quiser ela sai da casa — mayara ¿¿ ¿ (@teamaymotti) 20 de fevereiro de 2017

Se depender das fãs do juliano a Emilly já ta fora da casa, elas estão dedicadas nessa #bbb17 — Marcos Harter ¿¿ ¿¿ (@TeamDoctorM) 20 de fevereiro de 2017

as fãs de henrique e juliano fazendo mutirao pra eliminar a emilly eu estou rindo muito — laura (@flamwdrid) 20 de fevereiro de 2017

Juliano deve ta bem assim com isso tudo! Só curtido as férias ¿¿ #foraemilly pic.twitter.com/ityXyu35go — Malu (@_HeJVidas) 20 de fevereiro de 2017

