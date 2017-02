"BBB 17": Reação de Mayara com voto de Roberta vira meme nas redes sociais

Oi, oi, oi! 08/02/2017 | 11h59 Atualizada em

As brincadeiras na internet estão cada vez melhores. Quando se trata de Big Brother, então, parece que o público já tem a piada pronta. Nesta terça-feira, dia 7, a bola da vez foi a ex-BBB Mayara Motti, eliminada do programa com 81% dos votos.

Acontece que a sister — que foi para o paredão com sete indicações da casa — passou os últimos dois dias tentando descobrir de quem ela havia recebido o sétimo voto. E o público, claro, se divertindo com a situação.



Ao ser eliminada do BBB 17, Mayara, finalmente, descobriu quem havia lhe traído. E recebeu a notícia de Tiago Leifert ao vivo, assim que saiu da casa. O apresentador pediu para que o público dissesse o nome do participante e todos gritaram em alto e bom som: ROBERTA. Sem acreditar no que tinha ouvido, Mayara fez carão de surpresa e rendeu muitos memes. Confira!



eu poderia ficar vendo isso a noite toda #bbb17pic.twitter.com/6yj5XbN3e0 ¿ falsiane (@naosejatrouxa) February 8, 2017

quando vc descobre que tem prova e não estudou nada #BBB17pic.twitter.com/VNWHbthp4m ¿ Jean (@humidiota) February 8, 2017

Quando acabo a série e não tem mais episódios disponíveis #bbb17pic.twitter.com/RCvvzN4CZA ¿ Bru (@BruuubsB) February 8, 2017

quando a miga volta pro ex e diz que ele mudou e agora vai ser diferente #bbb17pic.twitter.com/Qex1fRO6Hk ¿ Nana Rude (@nanarude) February 8, 2017

quando minha mãe tá voltando do trabalho e liga perguntando se já lavei louça pic.twitter.com/VCI8kb7vGM ¿ nando (@demetrinando) February 8, 2017





