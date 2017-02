"BBB17": ex-líderes Vivian e Mayara disputam o segundo paredão

O jogo virou 06/02/2017 | 00h23 Atualizada em

O segundo paredão do Big Brother Brasil 17 está definido: a disputa será entre Vivian e Mayara.



Vivian foi indicada pela líder da semana, a gaúcha Emilly, que justificou seu voto dizendo que não conhece a sister tanto quanto gostaria. Já Mayara recebeu nada menos que sete votos da casa. Na semana passada, as duas emparedadas eram as líderes da semana.



Além de Mayara, apenas Marcos e Ilmar foram votados, com seis e um voto, respectivamente. O resultado do paredão será divulgado no programa de terça-feira.



Confusão

Antes da votação, o programa exibiu uma polêmica: pelo castigo do monstro, Marcos e Ilmar deveriam fazer pegadinhas com os demais participantes ao longo do dia. Em um certo momento, a dupla começou a jogar espuma nos companheiros.



Irritado, Manoel revidou. Durante a confusão, o médico atingiu Manoel com o braço, e o gêmeo chegou a ir ao confessionário pedir para que o médico fosse expulso.



Tiago Leifert informou que a produção julgou que a situação não passou de uma brincadeira e ninguém seria eliminado por isso.