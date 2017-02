Beyoncé no Grammy, The Voice Kids em novo horário e estreias de séries: o que ver na TV no final de semana

Dicas 10/02/2017 | 11h00 Atualizada em





Foto: WILTON JUNIOR / Estadão Conteúdo

Noite de premiação no Grammy Awards

Chegou a hora de acompanhar a noite mais importante da música, o Grammy Awards 2017. A aguardada festa acontece no Staples Center, em Los Angeles, com apresentação do ator James Corden, famoso pelo quadro Carpool Karaoke. Na transmissão da TNT, a apresentação e os comentários ficam a cargo de Domingas Person e João Marcello Bôscoli.

Com o ousado projeto audiovisual Lemonade, a cantora Beyoncé lidera as indicações concorrendo em nove categorias. Drake, Rihanna e Kanye West seguem a diva com oito indicações cada. Mas Beyoncé tem uma forte concorrente e disputa com Adele, que levou os fãs ao delírio com o álbum 25, as principais categorias do Grammy: gravação do ano, álbum do ano, música do ano e melhor performance solo de pop.

Os concorrentes na categoria Álbum do Ano são fortes. Além de Adele e Beyoncé, o canadense Justin Bieber entra na disputa com Porpuse, Drake, com o dançante Views, e Sturgill Simpson, com o elogiado A Sailor's Guide to Earth.E a expectativa é grande para os shows musicais da noite. Sobem ao palco Adele, John Legend, Carrie Underwood, Keith Urban e Bruno Mars. TNT, domingo, a partir das 23h.





Foto: João Miguel Jr / Divulgação

Em novo horário, The Voice Kids tem último dia de Audições às Cegas

Falta apenas uma semana para que o Brasil conheça todas as 72 vozes que seguirão na disputa do The Voice Kids. Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla Victor & Leo terão a difícil missão de completar seus times no último dia de Audições às Cegas, que a partir deste domingo passará a ser exibido em novo horário, após o Esporte Espetacular.

Por enquanto, o time de gauchinhos da disputa já tem nada menos do que nove concorrentes. Será que o Rio Grande do Sul vai ser top 10 no reality mais fofo do Brasil? RBS TV, sábado, depois do Esporte Espetacular.





Foto: Divulgação / Divulgação

Para matar a saudade dos anos 80

A nostalgia vai tomar conta da telinha neste domingo, com o episódio da série Os Anos 80 Estão de Volta dedicado aos hits românticos da época. Byafra, Kiko Zambianchi, Nelson Motta, Guto Graça Mello e Leo Jaime estão entre os nomes que marcaram a década e dão seu depoimento à série.

O nascimento das primeiras FMs do Brasil e das rádios Cidade, no Rio de Janeiro, e Jovem Pan, em São Paulo, revelou uma geração de cantores românticos. Também é destaque da edição a parceria de Michael Sullivan e Paulo Massadas, responsável por mais de 450 músicas que repercutiram no período.

Durante o episódio, a série ainda relembra o sucesso de bandas como Roupa Nova, Boca Livre e 14 Bis e do pop romântico de Guilherme Arantes. Viva, domingo, às 18h30min.







Foto: divulgação / discovery

Uma incursão no submundo de Las Vegas

Se o ditado diz que "o que acontece em Vegas fica em Vegas", isso não quer dizer que os crimes cometidos por lá passem despercebidos pela promotoria local. A partir deste sábado, estreia a série Vegas: A Capital do Pecado (Las Vegas Law), que revela os bastidores de julgamentos reais na perspectiva da acusação.

Composta por seis episódios de uma hora, a atração parte do acesso sem precedentes às salas e corredores do tribunal para mostrar como são estruturadas e colocadas em prática as estratégias da acusação em casos reais julgados no Condado de Clark, Nevada. As câmeras acompanham todo o processo de montagem da acusação: das reuniões entre os agentes, a entrevistas preliminares com testemunhas, peritos e médicos legistas, até a emissão da sentença.

Paralelamente, visitam as casas das famílias das vítimas e captam entrevistas exclusivas com essas pessoas que anseiam por justiça enquanto lidam com o luto e o trauma. Os réus respondem por assassinatos, sequestros, abuso sexual, violência doméstica, roubo, entre outros crimes. Investigação Discovery, sábado, às 23h10min.







Foto: divulgação / comedy central

Nova temporada de Broad City — a Cidade Das Minas

Sucesso na TV a cabo, Broad City — a Cidade Das Mina estreia sua terceira temporada com dez novos episódios a partir deste domingo. Agora, Abbi e Ilana uma nova leva de desafios e aventuras cotidianas na cidade de Nova York, incluindo ratos no apartamento, noites de festas, novos empregos e responsabilidades, uma visita ao pai de Abbi e novos encontros amorosos com a raça masculina.

Escrita e protagonizada por Abbi Jacobson e Ilana Glazer, a série conta a história de duas melhores amigas tentando a sorte na cidade de Nova York e cujas aventuras sempre as levam por caminhos inesperados e extravagantes. Irreverentes, sem um centavo, sem papas na língua e sem medo das situações que a metrópole proporciona, essa dupla está sempre pronta para o que der e vier! Comedy Central, domingo, 23h05min.