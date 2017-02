Blocos na Capital e shows na praia: quatro opções de graça para o fíndi de Carnaval

Entretenimento no Carnaval 24/02/2017 | 11h48 Atualizada em

Blocos animam sábado na Cidade Baixa

Bloco da Trinca: só feras Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Surgido em 2009, o Bloco da Trinca, com integrantes de baterias de escolas de samba da Capital, especialmente do Bambas da Orgia, é a pedida do Carnaval de rua no sábado, na Capital. Conhecido como um dos blocos mais carnavalescos da Capital, o da Trinca apresenta sucessos épicos da folia, além de hits do samba nacional. Para completar, apresentação do bloco DK.



Onde: Rua da República

Quando: neste sábado, a partir das 15h

Quanto: de graça





Na beira do Guaíba



Arrastão de blocos no fim de semana

Panela do Samba é um dos blocos à beira do Guaíba Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Na Orla do Guaíba, tem uma penca de blocos, que prometem agitar todo o fim de semana de Carnaval. Confere só a lista de quem passará por lá, em um verdadeiro arrastão do samba: Banda do Bolinha, Panela do Samba e blocos como do Guerreiro, Gonhas da Folia, da Tronco, das Donzelas e Boi Bandido.



Onde: Parque Marinha do Brasil

Quando: sábado e domingo, a partir das 16h

Quanto: de graça

Em Capão Novo





Banda Eccos agita o Litoral Foto: Reprodução / Facebook

Em Capão Novo, tem dose dupla de show de uma tradicionalíssima banda de baile, que anima a noite de Carnaval de sábado e domingo. A Eccos, de Estância Velha, mais de 10 anos de estrada, apresenta sucessos de sua trajetória, como Abandonado, a nova faixa, A Casa Caiu, além de sucessos de nomes nacionais, como Wesley Safadão.



Onde: Centrinho de Capão Novo

Quando: sábado e domingo, a partir das 22h

Quanto: De graça.



Carnaval em dose dupla



Doce Desejo toca sábado e domingo Foto: Divulgação / Divulgação

Em Imbé, o Carnaval tem de todos os ritmos, para ninguém botar defeito. No sábado, tem show do grupo Doce Desejo, originário de Tramandaí, que apresenta faixas próprias, como Todo Mundo Saber, que tem um clipe bem bacana no YouTube, além de sucessos nacionais. No domingo, show do grupo Baladão, que apresenta sucessos do forró e do mundo dos bailes.



Onde: Barrinha de Imbé, em Imbé

Quando: sábado e domingo, a partir das 22h

Quanto: De graça



Em Tramandaí



Jean Paul comemora 15 anos de carreira Foto: Divulgação / Divulgação

No Litoral Norte, MC Jean Paul, que celebra 15 anos de carreira em 2017, é a pedida no sábado, em Tramandaí. No show, o funkeiro passa em revista sucessos de sua carreira, como Noite de Verão e Quero te Namorar, além de canções mais recentes, Como Toca, DJ.



Onde: Tropical Café, Emancipação, 298, em Tramandaí

Quando: sábado, a partir das 23h.

Quanto: Até a meia-noite, elas não pagam ingressos. Após, R$ 10. Eles: R$ 20 a noite inteira.



Pagode na praia

Turma do Pagode é atração em Xangri-lá Foto: Divulgação / Divulgação

Em Xangri-lá, a pedida é um showzaço de uma das grandes bandas do pagode nacional, a Turma do Pagode. Comandados por Leiz, os paulistas apresentam sucessos de mais de 10 anos de carreira, como Lancinho, Deixa em Off e Camisa 10.



Onde: Privilège, trevo de Xangri-lá da Estrada do Mar

Quando: sábado, a partir das 22h.

Quanto: Ingressos a R$ 60 (elas) e R$ 80 (eles).