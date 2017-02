Camila Queiroz corta o cabelão para novo papel e doa os fios

Visual 07/02/2017 | 15h35 Atualizada em

Os fãs de Camila Queiroz podem dizer adeus ao cabelão da Angel, de Verdades Secretas (2015) e das tranças da inocente Mafalda de Êta Mundo Bom! (2016). A atriz acaba de cortar as madeixas para seu próximo papel.



Ela será Júlia na novela das sete Pega Ladrão, que deve substituir Rock Story. Para o trabalho, Camila também clareou os fios.



Em seu perfil no Instagram, Camila mostrou o cabelo cortado e separado em uma mecha. Ela pretende doar os fios para uma instituição que auxilia pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Ela ainda incentivou suas seguidoras a fazerem o mesmo se estiverem pensando em cortar as madeixas:



Esse cabelo ja me fez muito feliz e eu tenho certeza que ele vai fazer alguém muito feliz também. Dia 04 de Fevereiro foi o Dia Mundial da luta contra o Câncer. Esse cabelo será doado para uma instituição que ajuda a melhorar a auto estima das pessoas que estão passando por esse momento tão delicado da vida. Tudo pode ficar mais leve e mais fácil mesmo diante dessa delicada situação. Se voce esta pensando em cortar seu cabelo não se esqueça que ele pode fazer alguém muito feliz! Doe, cabelo cresce. #EuDoei #DoeVoceTambem Uma foto publicada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz) em Fev 7, 2017 às 3:48 PST

Confira o resultado da mudança:



Foto: Isabella Pinheiro / Gshow / Reprodução