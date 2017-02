Cantor Victor nega acusação da esposa: "Nunca agredi ninguém na minha vida"

A polêmica continua 27/02/2017 | 13h00 Atualizada em

O cantor Victor, da dupla Victor & Leo, falou pela primeira vez sobre a acusação de que teria agredido a esposa. Poliana Chaves, grávida dois meses, prestou queixa na última sexta-feira, alegando que foi jogada no chão e chutada pelo marido. No boletim de ocorrência, ela registrou ainda que foi impedida de sair de casa por um segurança e pela cunhada.



Victor, da dupla sertaneja com Leo, é acusado de agredir a mulher, grávida de dois meses

Após denúncia de violência doméstica, Victor se afasta do The Voice Kids

Mulher de sertanejo muda sua versão e diz: "Vitor não me machucou e nunca me machucaria"

Victor falou pela primeira vez sobre o ocorrido, em matéria veiculada neste domingo no Fantástico. No aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, o cantor foi abordado por uma repórter e negou as acusações:



— Absolutamente, eu nunca agredi ninguém na minha vida.



O sertanejo estava acompanhado da esposa, da filha de um ano e dos sogros. A família embarcou em um jatinho particular, e pediu para ser filmada apenas de costas.



A repercussão do caso fez com que a Globo emitisse um comunicado, feito por André Marques no início do The Voice Kids de ontem, informando que Victor será afastado do programa enquanto as investigações estiverem em andamento.



Na tarde de ontem, Poliana publicou em uma rede social outra versão dos fatos. Segundo ela, Victor nunca a machucou e nunca machucaria, que houve apenas "um desentendimento familiar".