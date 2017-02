Chegou o Carnaval! Confira a programação completa para não perder nada na sua tevê

Folia na telinha 24/02/2017 | 18h40 Atualizada em

Dada a largada para uma das festas mais esperadas pelos brasileiros: o Carnaval! O clima de comemoração toma conta do país. Impossível falar na folia de Momo e não lembrar dos tradicionais desfiles das escolas de samba. E do axé de Salvador, então? É do time dos que não perdem por nada um detalhe da folia pelos quatro cantos do Brasil?

Retratos da Fama preparou um guia para você acompanhar toda a movimentação dos famosos nas transmissões pela telinha. Entre de cabeça na festa!



TV Globo/RBS TV



Dupla afinada

Chico e Monalisa: é tetra! Foto: João Cotta / TV Globo/Divulgação

A TV Globo dedicará mais de 50 horas de programação ao vivo à cobertura do Carnaval 2017. Cerca de 2,5 mil profissionais trabalharão na exibição dos desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na internet, a cobertura é ainda maior. Pelo aplicativo Globo Play, o país inteiro pode assistir, gratuitamente, à transmissão ao vivo das principais festas do Brasil, direto da Cidade Maravilhosa, Sampa, Recife e Salvador.



Desde a noite desta sexta-feira, o Grupo Especial de São Paulo tem os seus desfiles transmitidos pela dupla Chico Pinheiro e Monalisa Perrone, que repetem, pelo quarto ano, a dobradinha na narração da festa -e, pela terceira vez contam com o time de comentaristas formado por Celso Viafora, Aílton Graça e Alemão do Cavaco.



— Nosso desafio é manter o tom de conversa dos últimos três anos. A sintonia com os meus parceiros Chico, Aílton, Celso e Alemão ajuda demais a realizar isso — conta Monalisa.



— Desfile de São Paulo: nesta sexta, a partir das 23h, com os desfiles de Tom Maior, Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi e Águia de Ouro.



— Neste sábado, na RBS TV, a partir das 22h35min, com os desfiles de Mancha Verde, Unidos do Peruche,Império de Casa Verde, Dragões da Real, Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde e Sociedade Rosas de Ouro.



Explode, coração!



Fátima recebe o novato, em Carnaval, Escobar Foto: Ramón Vasconcellos / TV Globo/Divulgação

Para as transmissões do Rio de Janeiro, Fátima Bernardes, que apresenta a folia pela quarta vez consecutiva, recebe nova companhia: no lugar de Luis Roberto, entra Alex Escobar, que estreia na função.



— São dois profissionais acostumados a lidar com emoção, o que faz muita diferença nessa cobertura. As pessoas envolvidas com Carnaval mergulham com muita paixão, e conseguir transmitir um pouco dessa alegria, euforia, dessa vontade de vencer tem muito a ver com eles. Eu e o Alex estamos visitando juntos os barracões. Tenho certeza de que será uma parceria bacana, estamos empolgados — conta Fátima.



Escobar retribui os elogios:



— Eu tenho orgulho de estar com a Fátima, é uma honra e uma alegria muito grandes pra mim!



— Desfiles do Rio: neste domingo, na RBS TV, a partir das 22h25min, com Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Imperatriz, Vila Isabel, Salgueiro e Beija-Flor.



— Nesta segunda, a partir das 22h40min, com União da Ilha, São Clemente, Mocidade, Unidos da Tijuca, Portela e Mangueira.



Rede TV!: bastidores e babados



Geisy: quem diria?! Foto: Reprodução / Facecook

Na RedeTV!, o povo que curte bastidores do Carnaval pode conferir uma novidade: a hilária Geisy Arruda será comentarista da função, junto com um time forte.



Ela participa da cobertura ao lado de Nelson Rubens, Andréa de Nóbrega, Núbia Óliver, Agnaldo Timóteo, Léo Áquila e Veridiana Freitas, que conferem a passagem dos famosos nos camarotes, além de entrevistas antes e depois dos desfiles, em São Paulo e no Rio de Janeiro, registrando os flagras e entrevistando celebridades.



— Bastidores do Carnaval do Rio e São Paulo: nesta sexta, às 22h30min. Neste sábado e domingo, a partir das 23h, na RedeTV!. Nesta segunda, a partir das 22h30min.



Band: o axé de Salvador



Turma animada nas transmissões Foto: Divulgação / Band

A transmissão na Band começou na noite de sexta-feira e vai até a madrugada de quarta. A emissora vai mostrar a folia dos blocos e shows em Salvador.No comando, estarão Betinho, da Band FM, que, há 17 anos, apresenta o Band Folia em Salvador, ao lado de Lígia Mendes. Nas reportagens, Gominho, China e Juliana Guimarães, além da participação da ex-BBB gaúcha Francine Piaia.



— Essa mistura de estilos é algo que só acontece em Salvador — afirma Betinho.



Entre as atrações confirmadas, estão Marília Mendonça, Mr. Catra, Gusttavo Lima, Diogo Nogueira, Carlinhos Brown e Harmonia do Samba.



— Band Folia: nesta sexta, às 23h. Neste sábado, meia-noite. Neste domingo, a partir das 13h e da meia-noite. Nesta segunda, a partir das 15h e meia-noite. Nesta terça, 15h e 23h15min.





SBT: Circuito Barra/Ondina



Helen vem cheia de graça Foto: Thiago Duran / AgNews

O SBT também transmite as cinco noites do Carnaval de Salvador com um time especial: Celso Portiolli, Karyn Bravo, Helen Ganzarolli e Léo Sampaio. A transmissão, que começou nesta sexta-feira, conta com um um estúdio exclusivo da emissora no Circuito Barra/Ondina. O público ainda vai contar com as participações de Léo Lins, Juliana Oliveira e Murilo Couto, do programa The Noite Com Danilo Gentili, que estarão nas ruas de Salvador.



— SBT Folia: nesta sexta, às 23h. Sábado, a partir das 21h30min, domingo, a partir da 1h, segunda e terça, a partir das 23h.





Gaúcha: pelas ondas do rádio, a mais carnavalesca!

Time de peso da Gaúcha Foto: Divulgação / Divulgação

A Gaúcha (600 AM e 93.7 FM) é conhecida como a rádio mais carnavalesca do país, e a tradicional cobertura da folia inclui a transmissão dos desfiles e as apurações de São Paulo e Rio de Janeiro. Cláudio Brito comandará o time que publicará material no blog Gaúcha no Carnaval e no Facebook fb.com/gauchanocarnaval.



Nos dias de desfile no Rio de Janeiro, a equipe vai transmitir todos os momentos direto do estúdio no Sambódromo da Marquês de Sapucaí!



Sintonize: neste sábado, após Inter x Brasil de Pelotas, desfile do Rio Janeiro (Série A) e de São Paulo Domingo, às 20h10min, desfile do Rio (Especial). Segunda, às 20h10min, desfile do Rio de Janeiro, terça: de 0h às 5h, Gaúcha no Carnaval







