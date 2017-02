Cleo Pires sensualiza com gelo em vídeo e enlouquece os fãs

Que calor! 01/02/2017 | 10h09 Atualizada em

Cleo Pires nua, um gelo deslizando pelo corpo perfeito e cheio de tatuagens... Visualizaram a cena? Então podem imaginar por que o vídeo postado pela atriz está enlouquecendo a galera.

Foto: Instagram / Reprodução

A atriz postou em seu site oficial e nas redes sociais um vídeo em que aparece sensualizando com um cubo de gelo. As imagens fazem parte de uma campanha que convida o público a enviar vídeos desse tipo, que poderão ser selecionados para o novo clipe de Cleo, agora investindo na carreira de cantora.

Nas postagem, Cleo escreveu:

"É verão, tá calor, pega um gelo e vem com a gente. Faça um vídeo criativo com gelo, seja pelo corpo, seja o que achar bonito e envie pra nós. Os vídeos selecionados poderão fazer parte de um clipe experimental da minha música TAKE ME".

A julgar pelos comentários, muita gente gostaria de ser o gelo que desliza pela pele de Cleo...