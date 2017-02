Como identificar se a sua parceira está satisfeita na cama

Falando de Sexo 05/02/2017 | 17h58 Atualizada em

Pode parecer ridículo. Eu até tenho vergonha de falar, mas acho difícil entender as mulheres. Elas pedem para a gente mandar na hora do sexo. Mas, quando peço algo, se emburram.



Tenho muita dificuldade de saber se a mulher com quem estou transando gostou e teve orgasmo. O que me sugerem fazer para que eu identifique se a minha teve?

Uma mulher pode querer que você fale ou tenha atitudes que demonstrem que a acha muito sensual. Elas, em geral, têm receio de expressar a sensualidade ou o erotismo com medo de que seu par pense que sempre fizeram isto com os parceiros anteriores.



Preste atenção quando ela pede que a domine na cama, dizendo o que gosta ou quer, porque a sua amada está fazendo o que você deseja, mas não necessariamente o que ela gostaria de fazer: ser safada! Exemplo: convide-a para sair e peça que coloque uma determinada roupa com a qual você já a viu, dizendo que a percebe mais sexy e confiante com aquela peça.



Porém, se quer baixar o desejo sexual, é só fazer uma crítica sobre o corpo dela em determinada roupa. Acaba com o clima!



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Não pressione

Elogie alguma carícia que ela faz e que o deixa excitado. Conte como o prazer dela é importante, mas não cobre jamais da sua parceira.



Parece loucura, mas é verdade: orgasmo não é essencial para a satisfação sexual de uma mulher.





Três em cada quatro representantes da ala feminina dizem que o prazer do sexo é mais gratificante do que o orgasmo em si, até pelo receio de não conseguir atingi-lo. Quanto mais cobrar – "Gozou?", "Foi bom para você?" –, mais a assustará. Saiba que as atitudes dizem mais do que muitas palavras.



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br