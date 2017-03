Conheça a funkeira do Partenon que se inspira no sucesso de MC Pocahontas

Estrelas da Periferia 28/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Apaixonada pelo som da carioca MC Pocahontas, Millena Schmitt Lopes, 18 anos, do Bairro Partenon, na Zona Leste da Capital, enfrentou poucas e boas para colocar em prática o sonho de virar MC e tentar alcançar o estrelato. Sua história no funk começou quando tinha 13 anos. Na época, a guria passou a acompanhar os bastidores do mundo do funk por conta do seu tio, Everton, que promovia festas em locais tradicionais e ainda era dono de uma casa de shows.





— Eu acompanhava todos os bastidores, os funkeiros chegando, aquele clima nos camarins... Via toda aquela função e comecei a notar que era o que eu queria para mim — lembra.



Dali em diante, Millena se aventurou a escrever letras. Aos 15 anos, a guria já soltava a voz em casa, queria seguir a carreira, mas enfrentava um problema com os pais, Fabio e Berenice, que tinham receio do ingresso da filha no mundo da música.



— Naquela época, fiz o meu primeiro show, em São Jerônimo. Foi bem difícil pelo fato de os meus pais não me apoiarem. Tive de dizer que ia a uma festa de 15 anos. Mas, hoje, eles me apoiam 100%, viram que é o meu sonho — comemora.



Empoderamento



Já com a carreira engrenada, a gaúcha realizou um dos seus objetivos: conheceu Pocahontas em um show em Porto Alegre.



— Ela é demais, a minha inspiração! Em outra oportunidade, veio fazer um show aqui, mas não pude ir. Ela gravou um vídeo pra mim, acredita? — conta, empolgada, a guria.

Com MC Pocahontas (à esquerda) Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal



Hoje, com a agenda em casas do gênero em Porto Alegre e na Região Metropolitana, Millena chama a atenção do público, com letras em tom de empoderamento feminino como Virou Brinquedo. A canção fala sobre o seu crescimento enquanto mulher e avisa: ela não se sujeita a qualquer homem! O próximo lançamento de Millena é Homem Diferente.



A música promete ir na contramão de alguns sucessos do funk mais pesados.



— É uma letra que fala sobre o momento em que a mulher conhece "o cara". É quando ela diz que, por ele, larga o funk, as ousadias e até se casa — define a estrela.



Pitaco de Quem Entende



O produtor Giovane Azenha, nome conhecido no meio do funk, fala sobre Millena:



— Boa voz! É um talento a ser lapidado. Tem muita força de vontade. E é um sopro de renovação no funk gaúcho.



