Daniella Cicarelli posta foto no Instagram, e seguidores brincam: "É você, Michael Jackson?"

Daniella Cicarelli postou uma foto em seu perfil no Instagram para mostrar o cabelo — chegou a marcar seu cabeleireiro no post — mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a sua aparência.

A apresentadora, que está com 38 anos, foi comparada ao astro pop Michael Jackson, morto em 2009. Bastou um comentário sobre o assunto para outros seguidores fazerem piadinhas com a semelhança dos dois. Cicarelli chegou a rebater um fã. Segundo alguns seguidores, Cicarelli seria uma "versão loira e de olhos verdes" do astro.

"Melhor estar a cara do Michael Jackson do que a sua cara, né? Ppq, ia ser f...", rebateu ela.

Foto: Reprodução



Embora muitos seguidores tenham brincado com a aparência de Cicarelli, outros tantos a apoiaram:



Foto: Reprodução / Instagram



Mas essa não é a primeira vez que a apresentadora é comparada ao ídolo pop. No início de 2016, alguns sites publicaram que a ex-mulher de Ronaldo Fenômeno teria feito um procedimento estético na boca, o que chamou a atenção dos fãs para a semelhança com Michael.



E você, acha que ela está parecida com o astro pop?



Beautiful day ¿¿ Acordei assim hoje ¿¿ ne!? @jimmypaladino e @robquerido #picoftheday #makeup #hair Uma foto publicada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli) em Out 13, 2016 às 10:02 PDT

Tem um gatinho no meu pé e eu to apaixonada por ele...¿¿ @dicollanioficial by @vanessacovo coleção nova esta demais, demais, demais! #denimlovers Uma foto publicada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli) em Jan 31, 2017 às 1:01 PST



