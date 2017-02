David Brazil nega ter ganhado carro de Neymar por ajudá-lo a reatar com Bruna Marquezine

Amigo de fé! 13/02/2017 | 15h17 Atualizada em

A notícia de que Neymar teria presenteado David Brazil, que ajudou o atacante a se reaproximar de Bruna Marquezine, com um carro Toyota Hilux 2007, deixou o promoter bastante irritado nesta segunda-feira.

David Brazil, que sempre foi muito próximo do casal, agiu como cupido na reconciliação do jogador e da atriz. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Neymar teria agradecido a forcinha do amigo com um automóvel avaliado em cerca de R$ 150 mil.

#tbt de um Réveillon SENSACIONAL!!!! Pelos sorrisos dos anfitriões percebe-se né? Te dedico esta foto @loracarola #BruMar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por David Brazil (@davidbrazil24) em Jan 5, 2017 às 4:59 PST



Ao saber da notícia, David Brazil escreveu um post em seu perfil no Instagram negando a informação.

"Gente, eu nunca mas nunca na minha vida li uma coisa tão absurda!!! Meu Jesus amado, que imprensa é essa? onde vamos parar? Detalhe: o pior disso tudo isso é que existem pessoas que acreditam! Eu estou no chão! Trabalhei igual escravo pra comprar minha evoque.... é difícil sabe!", escreveu ele.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ gente eu NUNCA MAS NUNCA NA MINHA VIDA LI UMA COISA TÃO ABSURDA!!! Meu JESUS AMADO, que IMPRENSA É ESSA? ONDE VAMOS PARAR? Detalhe: o pior disso tudo isso é que EXISTEM PESSOAS QUE ACREDITAM! Eu estou no CHÃO! TRABALHEI IGUAL ESCRAVO PRA COMPRAR MINHA EVOQUE.... é difícil SABE! Uma foto publicada por David Brazil (@davidbrazil24) em Fev 13, 2017 às 3:58 PST

Horas depois, o promoter gravou um vídeo falando novamente sobre o assunto:

Caraca! Inventar que eu ganhei uma Hilux do Neymar de R$ 150 mil é fácil. E o pior: muita, mas muita gente acreditando...", começa David Brazil na gravação.





RASTEGUE XATIADO ¿¿¿¿¿¿¿¿ Um vídeo publicado por David Brazil (@davidbrazil24) em Fev 13, 2017 às 7:42 PST





