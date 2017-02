De férias no Havaí, Carol Portaluppi compartilha imagens de tirar o fôlego

Sereia 17/02/2017 | 15h11 Atualizada em

Conhecida dos gaúchos, principalmente da torcida gremista, Carolina Portaluppi, mostra que está aproveitando ao máximo suas férias. Em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 620 mil seguidores, ela vai levando os fãs ao delírio com cada clique publicado.



A loira está curtindo uma praia na cidade de Honolulu, no Havaí, desde terça-feira, dia 14. Posando em paisagens paradisíacas e águas cristalinas, a filha do técnico Renata Gaúcho publicou uma sequência de imagens de tirar o fôlego.





energia azul #Hawaii Uma publicação compartilhada por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Fev 14, 2017 às 6:46 PST



Os fãs deixaram inúmeros comentários, como: "Maravilhosa", "Espetacular", "Você é tão linda que consegue tirar o foco da paisagem" e "Musa', comentou outro.







#almasolar #hawaii ¿¿¿¿¿¿ @boranabr amei cada um, especialmente esse pela cor Uma publicação compartilhada por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Fev 17, 2017 às 5:36 PST



