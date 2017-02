Descubra as principais causas de infertilidade nos homens e nas mulheres /

Falando de Sexo 27/02/2017 | 19h06 Atualizada em

Sou um jovem moçambicano com 27 anos de idade. Eu e a minha namorada estamos juntos há dois anos, mas não estamos conseguindo que ela engravide. Ao mesmo tempo, já esteve grávida de outra pessoa antes de mim, mas, como ainda era nova, optou por tirar a criança. O que pode estar acontecendo, meninas?



A primeira coisa a fazer é cada um buscar o seu médico: ela, um ginecologista, e você, um urologista. Eles vão poder avaliar com cuidado e precisão o seu caso. Dois em cada dez casais têm alguma dificuldade em reproduzir.



Os motivos vão dos físicos, como o avanço da idade, aos psicológicos, como a ansiedade.



Pode-se dizer que 40% dos fatores causadores da infertilidade vêm do homem, 40%, da mulher e 20%, de ambos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a infertilidade é caracterizada pela ausência de concepção após 12 meses de relações sexuais sem a utilização de contraceptivos.



Se, depois deste período, a gravidez não acontecer, é preciso procurar ajuda médica. Entre os homens, um dos problemas mais comuns é a varicocele, que consiste na dilatação das veias de drenagem dos testículos, levando a uma deficiência na produção de espermatozoides pelo aumento da temperatura intratesticular, causada pelo acúmulo de sangue nas veias.



Nas mulheres, os problemas mais comuns são ovulatórios, uterinos (como miomas) e infecções pélvicas. O mais importante para quem deseja engravidar e não tem doença aparente ligada à fertilidade é seguir uma dieta balanceada, praticar exercícios e ficar longe do álcool e do cigarro.



