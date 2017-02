Em vídeo, dançarinas do É o Tchan! reclamam do grupo: "A gente é tratada que nem cachorro"

Desabafo 02/02/2017 | 15h45 Atualizada em

Um vídeo feito pelas dançarinas do grupo É o Tchan! Joyce Mattos e Zanza Pereira vazou na internet nesta quinta-feira, onde elas reclamam que foram expulsas do palco e que são maltratadas pelos integrantes do grupo, em especial, pelo Compadre Washington.

"São uma e pouco da manhã, estamos prontas para o show, e nós fomos colocadas para fora do palco porque existe uma linha no palco, que é é uma coisa incondicional de se dançar porque fica em cima dos músicos", relata Joyce, que também reclama por não ter aumento de salário.



"Sempre fomos humilhadas o tempo todo. A gente tem a humilhação também de não ir pra televisão. Sendo que quando a banda estava morrendo, a gente ia para a televisão. Recebemos a mesma remuneração há cinco anos", explica Joyce, que recebe o apoio da colega de palco:

"Cresceu a visibilidade da banda e o número de shows, mas continuamos ganhando a mesma coisa. Fomos expulsas do palco porque não obedecemos de dançar na linha, uma linha esta que não tem condições de ser obedecida por ser em cima dos nossos colegas de trabalho. Se a gente fizer um movimento de braço, a gente agarra no instrumento e machuca".

Na gravação realizada dentro de um ônibus, Joyce deixa claro que a culpa é de Compadre Washington.



"A produção mais o cantor, o Compadre Washington, no caso, foi o culpado. Se descontarem meu cachê serei obrigada, realmente, a fazer essa denúncia. Porque a gente não está aqui pra ficar no ônibus, a gente está aqui para trabalhar."

"Vocês estão insatisfeitos com o nosso trabalho? Demitam a gente ao invés de ficar pisando e maltratando e se desfazendo da gente. Somos mulheres e a gente é tratada que nem cachorro mesmo.", disse Joyce. "A gente está cansada de ser humilhada, de ser pisada", completou Zanza.

"É desumano. O que a gente passa aqui é desumano. E mesmo assim a gente está aqui, porque a gente precisa trabalhar. A gente ama viver da dança, não nessas condições de trabalho que somos colocadas, mas a gente precisa. Agora, é complicado ser humilhada desse jeito. Sempre ficamos caladas em diversas situações que já passamos. Os fãs falam, fãs comentam sobre isso, e a gente nunca disse nada. Sempre nos calamos porque precisamos trabalhar."

Joyce usou o Instagram para anunciar sua saída do grupo. Ela ficou cinco anos no posto de morena do É o Tchan!, que já foi de Scheila Carvalho.



"Hoje, terça-feira, 31 de Janeiro de 2017, eu venho em respeito ao público que aprecia o meu trabalho junto ao É o Tchan declarar que não faço mais parte do grupo. Quem diria, eu uma ex-vendedora de lojas, performance GLS, sem beleza, sem corpo, sem perfil e sem ser graduada em dança entraria para uma banda de tamanha grandiosidade. Ocupei o espaço sim de morena do Tchan, mas esse posto nunca foi meu...", escreveu Joyce.





O grupo É o Tchan! publicou um comunicado em sua página no Facebook confirmando o desligamento da dançarina, mas não entrou em detalhes sobre o episódio.