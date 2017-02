Erro de português em convite de festa de ex-BBBs Adriana Sant'Anna e Rodrigão vira assunto nas redes sociais

Quem foi o responsável? 12/02/2017 | 11h21 Atualizada em

A internet não perdoa mesmo. Neste sábado, aconteceu a festa de um ano de Rodrigo, filho dos ex-BBBs Adriana Sant'Anna e Rodrigão, em uma casa de eventos no interior do Rio de Janeiro. A festa foi avaliada em R$ 500, segundo informações do Ego. Entretanto, parece que o valor não foi suficiente para pagar um corretor ortográfico.

Foto: Reprodução / Instagram

No convite do aniversário ao invés de majestade, escreveram maGestade, com G. Pronto. Foi suficiente para o casal ser zuado nas redes sociais. "Pode até não ligar, mas que ficou feio pacas ficou, uma desta dessa cm um erro bizarro desse.. não sei que fez, mas pelo amor né!", escreveu um seguidor no Instagram.



Quem pensa que Adriana se incomodou com a situação, se engana. A modelo e dentista publicou uma imagem do convite e disse que o importante foi que todos curtiram a festa.

"kkkkkkkk vi q postaram a foto do convite e tao zoando pq escreveram Majestade com G! kkkkkkkk de bouaça/bouassa/buenas como quiserem! kkkkkkkk Acham q somos apegados a isso? O importante foi q todo mundo curtiu MUUITO e entendeu q a festa foi p nos pais q fizemos c mt carinho p todos q estavam la e p nossa familia!! ??????? Foi LINDOOOOO! Foi EMOCIONANTE!! Foi INESQUECIVEL!! ?????? Doida p postar toda a MAGESTADE ou MAJESTADE como preferirem !! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk colar de beijossss pra maGestade!!!!", escreveu ela.

Ao invés de presentes para o menino, os pais pediram materiais de primeiros socorros para doar à igreja frequentada pela família e justamente por isso os fãs saíram em defesa dos ex-BBBs. "Puxa vida... tudo tão lindo e as pessoas se apegam a uma letra... pobreza de espírito", comentou uma seguidora. "Sério que estão zoando isso? E o fato de não pedirem presentes mais sim doações aos necessitados, ninguém viu isso? Não acredito! Bando de e***", disse outro fã.



Quando Deus transforma o sonho de nós, pais, uma REALIDADE!!! ¿¿¿¿¿¿ #i9filmeskids #ObrigadaSenhor #AFestaMaisLindaQueJaViEvivi ¿¿¿¿¿¿¿¿ Um vídeo publicado por ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Driana do Rodrigo (@santanaadriana) em Fev 12, 2017 às 3:05 PST

Por outro lado, os defensores da língua portuguesa não deixaram pra menos. "Sorte a sua Dri! Pq se fosse comigo eu iria ficar muito chateada! Pagar uma fortuna (que vc provavelmente pagou) para escreverem errado??? Fala sério!". "Importa a grafia correta do português" e "Foi um baita de um mico, isso sim!", foram alguns dos comentários.