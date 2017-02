Ex-Panicat Nicole Bahls e Veridiana Freitas trocam ofensas na internet

Baphão! 17/02/2017 | 12h56 Atualizada em

Que a internet não tem limites para a zoeira a gente já sabia, mas será que existe limite para o barraco virtual? Brigas e ofensas entre desafetos, principalmente quando as pessoas são conhecidas, pode acabar pegando muito mal para os envolvidos.

Acontece que o clima esquentou nas redes sociais entre as belas Nicole Bahls e Veridiana Freitas — que nunca se deram, mas agora estão brigando feio.

A discussão começou da seguinte maneira: Veridiana disse que Nicole foi embora da festa de aniversário de Adriana Bombom por sua causa. Por conta disso, a ex-panicat usou o Instagram para alfinetar a rival que, por sua vez, não deixou barato.



Leia mais sobre famosos e entretenimento



"Feio é ir na festa sem ser convidada pela aniversariante (risos). Eu pelo menos fui convidada e sou madrinha de casamento", escreveu Nicole na rede social.



Em seguida, veio a resposta:



"Feio é nascer com cara de cavalo e tentar xingar os outros de gordinha! Sua inveja grita! Você pode ter todo dinheiro do mundo, mas nunca terá classe! Teu passado te condena, queridinha", comentou Veridiana.

O clima piorou ainda mais quando os fãs entraram na briga.

"Nicole, a outra me bloqueou porque falei que a celulite estava gritando na foto de ontem. Uai, mas é verdade. Só quis dar uma dica...", escreveu uma seguidora.

A ex-panicat aproveitou para alfinetar ainda mais Veridiana e brincou com sua fã:

"Celulite naquele corpo é elogio (risos). Corpo em decomposição, cara cheia de enchimento na bochecha! Deus me livre! Graças a Deus a autoestima é boa, né? Acha que incomoda... Que eu me lembre, sou magra. Meu namorado, para quem ela se declara, dorme comigo todos os dias. Meu carro é uma Range Rover de meio milhão e, que eu me lembre, ela não tem nem uma bicicleta! Fica em hotel e, eu, na minha cobertura".

Veridiana rebateu:

"Invejosa é você que quer ser loira para me imitar! Amo meu lustre bem mais caro que o teu! Amor, vai fazer uma plástica no seu nariz e me erra! Beijos".

Mas se você acha que o barraco parou por aí, está enganado. As duas desceram do salto, jogaram a sujeira no ventilador e seguiram com os insultos, inclusive, de cunho sexual."

Foto: Reprodução / Instagram





Coragem ... ir na festa que nem convidada foi rs https://t.co/KcUQupudLC — Nicole Bahls (@NicoleBahls) February 16, 2017

O episódio, claro, virou um dos assuntos mais comentados da semana e o público se divertiu.



Um dia ainda vou aprender a discutir como Nicole Bahls e Veridiana Freitas. :P — Silvia Diaz (@MisspinkSilvia) February 16, 2017

Acompanhando a briga da Nicole Bahls e Veridiana Freitas (que eu não sei quem é). Por favor, continuem! pic.twitter.com/xeFFJLaitl — Anderson Vieira (@oandersonvieira) February 16, 2017





Fui ver a treta da Nicole Bahls com a Veridiana Freitas. Aí vi a Veridiana escrevendo xingar com "ch" desisti de ler o resto. — Daniel Rodrigues (@dannrds) February 16, 2017





O bom da internet é que em um dia a gente discute turbante e no outro discute Nicole Bahls e Veridiana Freitas

é muita cultura — dudu guimarães (@Dudu) February 16, 2017





Veridiana Freitas foi tentar pisar na Nicole bahls e foi tombada com sucesso . — is ¿¿ (@BBBcrush) February 16, 2017

Antes de saber da treta da "Nicole Bahls" / Depois de saber da treta da "Nicole Bahls" pic.twitter.com/DwrLgZkTxF — TiriçaFaladeira (@TirisaFaladeira) February 16, 2017

Nessa brincadeira td a única coisa q quero saber é quem é veridiana freitas...



Nicole Bahls — Rachel (@letitgofangirl) February 16, 2017





NICOLE BAHLS VS VERIDIANA FREITAS E EU SÓ CONSIGO LEMBRAR DOS MEMES DA NICOLE

HEUHEUEHEUEHUEHEIU — Sr. Harter ¿¿ (@srharter_) February 16, 2017





se quer ser nicole bahls então vai estudar¿ pic.twitter.com/6KwJBxMRSn — luan vinicius lovato (@luanlovato) February 16, 2017





A Veridiana Freitas e a Nicole bahls são dá mesma safra né?!rsrsr — ¿LéaFabiana¿ (@Meubanhomylife) February 16, 2017





GENTE QUE BAPHO É ESSE KKK

NICOLE BAHLS X VERIDIANA FREITAS HAHAH



ADOOOOORO pic.twitter.com/TnBitJELrJ — ¿¿RÔ¿¿ (@iLacrei) February 16, 2017