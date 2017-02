Gaúcho no paredão triplo e estreia do Big Fone: saiba como se formou a berlinda da semana no BBB 17

Quem vai sair? 13/02/2017 | 00h11 Atualizada em

Ilmar, Marcos e Luiz Felipe disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil

Foto: montagem sobre fotos de TV Globo

O primeiro paredão triplo do BBB 17 foi formado na noite deste domingo, quando também tocou pela primeira vez o tão temido Big Fone, ao vivo. Foi a partir dele, aliás, que os trabalhos foram abertos: Pedro, que dormia na área externa, próximo ao telefone, foi mais rápido, atendeu a ligação e mandou Ilmar para a fogueira do julgamento popular.

Em seguida, Emilly, anjo da semana, imunizou Roberta, e, só então, a votação prosseguiu. Foi a vez do líder Daniel dar a sua sentença, e ele indicou o gaúcho Marcos, de Porto Alegre. Em seu discurso, o agente de trânsito paulista defendeu sua escolha:

— Não me baseei em coisas que aconteceram na casa e que não me afetam. Tive que buscar fatores externos e me apeguei à questão financeira, de quem precisaria mais ficar.

Voto duplo não adiantou

Na votação da casa, Luiz Felipe, que, na semana passada, durante o Jogo da Discórdia, ganhou o poder de voto duplo neste paredão, mirou em Ieda, mas nem os dois votos que depositou na gaúcha de Canoas o livrou do paredão.

Com cinco votos, contra quatro da Mama, foi ele mesmo quem completou o trio que vai disputar a preferência do público pela permanência no jogo que vale R$ 1,5 milhão. O resultado será revelado amanhã, quando um dos três dará adeus à competição.