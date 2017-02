Grupo carioca que fez releitura de Sombrinha gravará DVD em Porto Alegre em 2017

Esquenta 17/02/2017 | 13h55 Atualizada em

Fundado em 2009, em um dos berços do samba no Rio de Janeiro, o Bairro de Pilares, na Zona Norte da Cidade Maravilhosa, o grupo Balacobaco é atração na noite desta sexta-feira, em show que acontece na quadra da Fidalgos e Aristocratas, em Porto Alegre.



A banda, formada por experientes músicos da noite carioca, que já tocaram com nomes como Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho, apresenta um show com canções que integram os três discos gravados até hoje pela banda - um deles um DVD, gravado ao vivo, em 2015. Entre as faixas, Chuva de Arroz, Força e Fé e a mais recente, Nascente da Paz, composição do mestre Sombrinha, um dos fundadores do Fundo de Quintal.



E o bacana de toda essa função é que o show servirá de esquenta para a gravação do próximo DVD do grupo carioca, que acontecerá em 2017, em Porto Alegre. —



— Será um grande ensaio para este momento — adianta Bombom, um dos vocalistas.



Onde: Quadra da Fidalgos e Aristocratas, Ipiranga, 2497

Quando: nesta sexta-feira, a partir das 22h

Quanto: Ingressos a R$ 20

