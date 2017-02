Guri de Uruguaiana diz que túnel no Presídio Central estava mais avançado que obras da Copa

Só se fala noutra coisa 25/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Obra mais avançada do que as da Copa

Pitaco



Que coisa bem boa fica o trânsito de Porto Alegre no período de férias e Carnaval! Mais tranquilo do que água de poço.

Um grande problema são as obras da Copa do Mundo, que nunca estão prontas. Todos diziam que ficariam até a Copa, só não disseram qual delas... Pelo jeito, será na da Rússia!

Porto Alegre tem esta sina de obras inacabadas. Nesta semana, foi noticiada mais uma que ficou sem ser finalizada.

Inacreditável!

Sabe qual? A do túnel que os bandidos fizeram para tentar ter acesso ao Presídio Central. O pior é que a obra dos bandidos estava mais avançada do que as da Copa. Mas que barbaridade!

As aulas do Licurgo já voltaram. E, no primeiro dia, ele já teve uma prova dessas de nivelamento. Tirou 2.3 e ficou chateado porque a professora não quis arredondar para nota 10. Ele merecia tirar um zero, isto sim!

A professora perguntou: "Qual estado em que corre o Rio São Francisco?". E o Licurgo respondeu: "Estado Líquido".

A seguinte foi: "Em que guerra Napoleão morreu?". E o Licurgo: "Na última que ele lutou."

Por fim, a professora questionou: "Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas?". E o Licurgo soltou essa: "Bem na parte de baixo da folha, no cantinho".

Tirinha

Agente 007 Bagual



Missão tão secreta que eu vou te contar

Tá quase tudo pronto para a estreia do meu novo show, Guri de Uruguaiana 2 – A Missão. Em março, vou descer de paraquedas no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, como um Agente Secreto do MTG.

O Agente 00¿ à esquerda, o Agente secreto mais conhecido do Rio Grande! E, como todo agente secreto, eu também terei uma missão.

Aliás, vai ser tão secreta que eu vou te contar agora: preservar a tradição gaúcha. Tu não "pode" perder: em breve, muitas novidades!



Causos da Fronteira

Em uma grande firma do Alegrete, com vários departamentos, trabalhava um gaúcho que era um baita gozador. O vivente vivia fazendo brincadeiras com os colegas de trabalho.

Certo dia, pensando que estava ligando para o ramal de um amigo, errou na digitação e acabou ligando para o do presidente da firma:

— Tchê, fala aí seu safado! Anda aprontando muito, seu cachaceiro?

O presidente surpreendeu-se com a ligação e logo foi dizendo:

— Por acaso, tu "sabe" com quem está falando?

O funcionário percebeu que tinha ligado errado e respondeu:

— Não!

— Aqui é o presidente da empresa...

O sujeito, sem se intimidar, afirmou:

— E tu "sabe" com quem está falando?

— Não! – respondeu o presidente, já indignado.

— Graças a Deus! – retrucou o cara, desligando rapidinho o telefone.

Que barbaridade!