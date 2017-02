Guri de Uruguaiana fala sobre Eike Batista: "Preso por implante de cabelo horroroso"

Só se fala noutra coisa... 04/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Chê, nesta semana, o ex-bilionário Eike Batista foi preso pela Lava-Jato, acusado de lavagem de dinheiro, pagamento de propina e uso de implante de cabelo horroroso. Com a prisão do Eike, a operação, vai lavar também Ferrari, iate¿ Eike, que já foi o vivente mais rico do Brasil, foi parar num presídio comum, já que não tem ensino superior¿



Bah, o bagual comprou todo mundo e se esqueceu de comprar um diploma de faculdade? Que mancada! Todas as empresas dele tinham um "x" no final. Só agora que entendi a razão: é "x" de xilindró.



Eu ouvi falar que, no meio da sala da casa do Eike, tinha uma Lamborghini de US$ 2 milhões só para decoração. Na cela, no máximo, vai poder botar carrinho de ferro da Hot Wheels!



Nesses dias, vi a notícia que, em um dia, ele perdeu mais de R$ 1 bilhão. Imagina só? Eu já fico triste quando perco dois "pila" no bolso da bombacha. Que barbaridade!



Bombou na rede uma foto que a Beyoncé postou nas mídias sociais anunciando a gravidez de gêmeos. Com mais de 8 milhões de sinalzinho de legal, a guria tem a foto mais curtida da história do Instagram — mais curtida e mais brega.



Parece que a prenda foi fazer o book num cemitério! Está tão brega que, a partir dela, dá para fazer as contas e concluir que os gêmeos nascerão em junho... de 1978. Ela bem que poderia usar a imagem como capa do novo álbum. Pena que não se lança disco de vinil faz tempo!



Depois de um baita sucesso por dez anos e mais de 2 milhões de espectadores, o meu show Os Causos do Guri de Uruguaiana está fazendo as últimas apresentações no teatro. E, aí, acabou, já era!



Mas não fica triste porque, em março, estreia, no Theatro São Pedro, o novo: Guri de Uruguaiana 2: a Missão (Quase Impossível).



Causos da Fronteira



O gaudério, mais velho do que a fórmula da Minancora, chama a velha no leito de morte e começa a discursar:

— Tu te lembra quando nós começamos a namorar, e eu fui conhecer teus pais? Cheguei a cavalo, quis fazer um grau pra aparecer, saltei, enganchei as esporas nos encilhos do bicho, levei um tombão e quebrei as "paleta"... Passei um mês no hospital, e tu ficou do meu lado... E ele segue, emocionado:



— Quando meu tio Jacinto morreu, me deixou cem hectares de terra, o Incra me tomou e deu tudo pros sem-terra, eu fiquei desiludido, comecei a beber cachaça, me deu esquizofrenia, cirrose hepática e ataque "pilético". E tu tava lá, do meu lado...

Saudosista, continua:

— E quando a gente investiu todos os nossos pilas na plantação de milho? Veio aquela seca e acabou com a lavoura. E tu tava do meu lado... Hoje, eu tô aqui, quase morto, e tu, do meu lado. Quer saber de uma coisa?



A senhora, com os olhos cheio d'água, responde:

— Sim, meu amor?



E o velho:

— Tu me dá um azarão desgraçado!



