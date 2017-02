Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 01/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Todas essas associações que se articulam na atualidade precisam ser administradas com sabedoria, mas principalmente com eficiência, para que o grande entusiasmo gerado não se transforme, no futuro, em decepção e frustração.

O desconcerto é natural, a complexidade do panorama que se descortina à sua frente é real. Porém, ao desconcerto seguirá a boa vontade de colocar tudo em marcha e de amarrar todos e cada um dos detalhes envolvidos.

Para você obter os resultados desejados haverá um momento em que você terá de se arriscar a dar um passo maior do que a perna. Isso trará muita insegurança, que você precisará equilibrar com o entusiasmo de seguir em frente.

Ainda que você tenha de se relacionar com pessoas que não lhe são tão simpáticas assim, melhor será trata-las com deferência, como se elas fossem convidadas importantes em sua casa. Isso vai facilitar bastante.

Tudo que você percebe é, também, a responsabilidade de fazer algo em relação a isso. Tudo que você percebe precisa de uma ação para ser remediado e você tem todos os instrumentos nas mãos para fazer uma intervenção.

Por que o entusiasmo deveria ser contido? Essa é uma força mágica que faz as pessoas se sentirem ricas, mesmo se não tiverem nenhum recurso disponível. Essa onda que o entusiasmo infunde é a motivação para se atrever mais.



Assuma a responsabilidade de colocar tudo em andamento e, inclusive, de motivar as pessoas envolvidas a se entusiasmarem e darem o melhor de si. Afinal, os resultados beneficiarão todo mundo. Valerá a pena.

É muito bom que você proceda à realização de seus planos e que confie plenamente em seu taco. Porém, você precisa saber que entre a teoria e a prática sempre haverá necessidade de fazer alguns ajustes essenciais.

Considere que as pessoas possam ser um tanto levianas, mesmo que de forma inadvertida, ao apoiar todos seus movimentos, já que não seriam elas a estar na linha de frente, mas você. Seja prudente com o entusiasmo.

Com ou sem entusiasmo, é preciso colocar em prática seus planos, nem que seja para observar os resultados e fazer os ajustes que se tornarem necessários. Melhor seria mesmo fazer tudo com uma boa dose de entusiasmo.

Aposte nos seus ideais, coloque tudo em prática, pois, mesmo que você receba críticas e que aconselhem você a mudar de rumo, nesta parte do caminho valerá a pena você se aventurar um pouco mais que de costume.

Tudo está além do seu alcance, mas isso não significa que você deva se conformar com essa situação nem muito menos que deva cultivar sentimentos de inferioridade diante da complexidade que se descortina à sua frente.