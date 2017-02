Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 02/02/2017 | 10h41 Atualizada em

Quanto maiores forem as perspectivas que as associações atuais apresentarem, maior também terá de ser o cuidado para que a administração dos recursos financeiros e humanos seja feita com absoluta eficiência. Só assim.

São muitos os detalhes que precisam ser organizados para que os grandes planos não se transformem em voo de galinha. Sua alma, agora, percebe a complexidade do panorama e se sente desconcertada. Isso vai passar.

Satisfazer suas pretensões terá um preço, é importante que você considere esta realidade com sabedoria, para medir bem o alcance de sua influência e em que momento terá de se arriscar a dar um passo maior que a perna.

Faça com que as pessoas se sintam bem com sua presença, trate todo mundo como se fosse um convidado especial na sua própria casa. Isso garantirá que seus planos procedam com mais facilidade, sem tanto tranco e solavanco.

Perceber o que não está funcionando bem é, ao mesmo tempo, receber a responsabilidade de fazer alguma coisa para superar as adversidades. Afinal, a responsabilidade nada mais é do que a necessidade de responder à altura.

O entusiasmo faz as pessoas se sentirem ricas, independentemente de ter recursos disponíveis ou não. Essa é a magia que precisa ser respeitada e desfrutada enquanto sua onda atravessa a consciência. Por que não?



Valerá a pena você tentar contagiar as pessoas contagiadas com seu entusiasmo, as motivando a darem seu melhor. Afinal, tudo que está em andamento não tem por objetivo seu bem-estar apenas, é para o bem de todos.

Apesar de tudo parecer aberto e desimpedido em sua mente, seria melhor você observar de perto tudo que acontece e fazer os ajustes que se tornarem necessários quando você ver que as coisas não saem como planejadas.

É você que está na linha de frente, por isso, evite seguir cegamente o que as outras pessoas aconselharem, procure observar de perto os acontecimentos e decidir sobre a marcha o que seria melhor fazer em cada caso.

O entusiasmo não é um sentimento tolo, é uma força cósmica que anuncia a chegada de um futuro que ainda não pode ser percebido com nitidez, mas que motiva a tomada de atitudes concretas para o aproximar. É assim.

Seguir as regras é bom, desde que essas regras sejam eficientes no sentido de proteger seu caminho e promover progresso. Porém, se não for assim, valerá a pena o ônus de quebrar essas regras e inventar as suas próprias.

Se todas as pessoas na história tivessem evitado se arriscar, nenhum progresso nunca teria acontecido no mundo. É preciso você se arriscar um pouco mais, porém, escolhendo com sabedoria os riscos que vai assumir.