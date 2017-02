Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 05/02/2017 | 06h00 Atualizada em

O que parecer ser bom demais para ser verdade é porque, certamente, há de ser bom demais para ser verdade. Quando as coisas desafiam o bom senso, é melhor refletir e não se deixar levar pelo entusiasmo.

O que funcionava às mil maravilhas pode apresentar certos defeitos. Isso, porém, não há de se converter numa tragédia desproporcional ao fato, encare os consertos como necessários e siga em frente.

Como não é sempre oportuno você satisfazer algum desejo, não se pode exigir que o sucesso de algum momento anterior se repita o tempo inteiro. Há momentos em que a melhor satisfação é renunciar à própria satisfação.

Repasse as tarefas que você imagina tenham sido concluídas, é provável que algumas pontas estejam soltas e isso prejudicaria o bom desempenho de tudo que está envolvido. Reveja, repasse, volte a observar tudo.

Essas piadas que normalmente quebrariam o gelo e tornariam o ambiente mais leve, neste momento podem ser contraproducentes e evocar respostas ofendidas, mesmo que sua intenção não tenha sido essa. Observe e recue.

Perder e ganhar são condições que necessariamente se alternam no caminho da vida. Nem sempre se perde, tampouco se ganha perpetuamente. O que importa é que você conquiste certa medida de equilíbrio entre uma coisa e outra.



Alguns atrasos serão inevitáveis, procure não os considerar sinais de qualquer coisa muito errada, porque não é assim que tudo procede atualmente. É tudo menos organizado do que você gostaria, mas segue em frente.

Nada é completamente fácil, porém, não seria justo considerar que para as coisas serem administradas com eficiência tudo deveria ser difícil. Isso levaria a você dificultar as coisas sem verdadeira necessidade.

A boa vontade das pessoas dura o tempo que seus interesses forem satisfeitos, acabando de imediato quando elas enxergam que outrem se dá melhor do que elas. É difícil não esbarrar com as limitações da boa vontade.

Apesar dos atrasos e contratempos, confie em que tudo seguirá pelo melhor caminho possível, mas ao mesmo tempo continue fazendo a sua parte, pois, o mistério da vida não resolverá tudo que está envolvido.

Pontos de vista são mutáveis, precisam ser ajustados à percepção que você vai adquirindo ao longo do tempo e pelo aproveitamento das experiências. Este é um ponto de mutação de alguns desses pontos de vista.

Aceitar riscos sim, mas nada impensado. Faça contas e se organize, quando chegar a hora de você ter de dar um passo maior do que a perna, a vertigem não será insuportável nem tampouco a desordem será enorme.