Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Há algumas questões que não podem ser aceleradas, pois, estão sob a responsabilidade de outras pessoas, e só elas poderiam saber o ritmo que as coisas precisam ter. Por isso, melhor você redobrar a dose de paciência.

Nem tudo precisa se ajustar à lógica ou ao bom senso, em algum momento você terá de se atrever a transgredir as regras e apostar naquilo que intuitivamente tiver enxergado e, ainda, agir assim sem ter certeza de nada.

Nada há de abstrato num diálogo, as palavras trocadas levam energia consigo e, mesmo que as pessoas envolvidas nada façam de imediato, a ação será empreendida de forma inevitável. Por isso, continue dialogando.

O valor que você dá a certas questões da vida não pode ser compartilhado com as pessoas que você gostaria que enxergassem a vida como você a vê. As percepções não podem ser forçadas, acontecem espontaneamente.

A tensão é real e precisa ser aceita e valorizada, pois, ainda que incômoda, essa tende a trazer para a mesa do jogo uma realidade mais honesta a respeito de como se relacionam as pessoas e quais os interesses regentes.

Tudo parece mais cansativo e trabalhoso do que é, porque você não considerou a eventual ajuda que será oferecida, calculou apenas sobre os próprios recursos e por assumir as responsabilidades envolvidas. A história é outra.



A indecisão não pode ser superada pensando, mas agindo. Por isso, desconsidere a ideia de que a indecisão seja uma espécie de profecia maligna que lhe impede agir, essa está aí para ser superada através da ação.

Agora é possível enxergar com maior clareza o que você achava indiscutível até não muito tempo atrás. Essa clareza é o início de questionamentos e de mudança de pontos de vista. Incentive isso, é sinal de progresso.

Importante é apenas que sua visão mental seja clara e honesta, pois, ainda que as coisas estejam num momento conturbado e cheio de arestas, a clareza garantirá que você sairá dessa sem grandes problemas. É isso.

As pessoas dão conselhos sensatos, mas todos contrariam sua firme vontade de apostar em seguir em frente. Talvez tenha chegado a hora de demonstrar que, de vez em quando, é propício transgredir o bom senso.

Nada poderia ser feito sem as conexões sociais pertinentes. Tudo depende de pessoas e das funções que elas exercem. Ainda que as pessoas atrapalhem pela inconstância e indecisão, continue cultivando as conexões.

Nada é tão trabalhoso quanto parece, é o desânimo e a má vontade que fazem parecer árduo um caminho que é apenas necessário. Nada que for realmente necessário há de ser tão árduo quanto parece. Necessidades são o que são.