Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 21/02/2017 | 06h00 Atualizada em

Agora é o momento de fechar os acordos e, com isso, encerrar uma boa parte do que até aqui vinha sendo um incômodo. Acelere o processo, faça suas exigências, mas não se esqueça que também será necessário fazer concessões.

É através de pequenos detalhes que você conseguirá obter os resultados almejados. Por isso, neste momento abaixe a mira e observe tudo que, de outra maneira, você deixaria na mão de terceiros. Agora é com você.

Faça o que for de sua vontade, mas cuide também para que seja uma boa vontade, sustentada com o sentimento de pertencer ao Universo, a vontade de, pela integração em conjuntos maiores você se converta numa pessoa melhor.

Os bons sentimentos, quando compartilhados, ficam melhores ainda. Faça com que essa partilha tenha a mesma intensidade de quando são compartilhados o mau humor e os sentimentos negativos. Valerá a pena a experiência.

As propostas são interessantes, mas não seria sábio de sua parte ir com muita sede ao pote. Reserve um tempo para refletir sobre o que é proposto, ainda é possível fazer alterações e aperfeiçoamentos em todas as questões.

Agora você recebe o incentivo que faltava para sua alma se sentir mais segura e, com isso, deixar de lado preocupações que atormentavam. Tenha cuidado para que essas preocupações não se transformem em fantasmas anacrônicos.



Hoje é um daqueles dias em que sua alma precisa se regozijar, se dar a licença para viver despreocupadamente, com alegria, com o coração cheio de boa vontade com tudo. Aproveite, esses momentos são expressão de vida.

Tome as atitudes que façam você se sentir bem, mas evite aquelas que, para você se sentir bem, prejudiquem outras pessoas. Sentir-se bem há de ser uma atividade que possa ser compartilhada e também multiplicada.

Compartilhar bons momentos com pessoas simpáticas, poderia haver algo mais interessante do que isso? Procure aproveitar esses momentos, que estão disponíveis, escolhendo a dedo as pessoas que deixar se aproximar.

Enquanto você preservar com clareza a imagem do caminho que pretende trilhar e se dedicar a tomar todas as atitudes pertinentes, pode acreditar que os eventos que acompanharão você, serão bastante propícios.

Ainda que continue havendo mil e uma questões que obstruam seu caminho, o mais importante é você não perder de vista o que pretende conquistar. Sua vontade de conquistar, essa é a força que há de ser preservada.

Tudo é arriscado, mas do lado onde ficam seus temores também acena a esperança de prosperar e de lá vem o incentivo de que, apesar de tudo ser arriscado, o caminho é praticável. Você tem capacidade de trilhá-lo.