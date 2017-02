Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 26/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A vida não é o que acontece a você, mas o que você faz com o que acontece. É através das atitudes que você toma, independentemente de errar ou acertar, que sua alma aceita o desafio de ser maior do que as circunstâncias.

Dentre todas as maquinações que você faz enquanto pensa ensimesmado, há algumas que realmente serviriam para dar uma virada muito interessante e que, persistindo nelas, acabariam mudando sua vida para melhor.

As pessoas não se reúnem por mera casualidade, elas se encontram porque antes disso todas viveram o que tiveram de experimentar para chegar a esse ponto de convergência que é a reunião em si mesma. Muito importante.

Considere este momento ser a oportunidade de você expor com franqueza seus planos. Resista às críticas que forem levantadas, pois, a maior parte dessas provirá de pessoas que, no fundo, invejam sua condição.

Longe é um lugar que se mede pelos pensamentos, que, quando animados consideram a distância superável, mas que quando tomados de desânimo acham ser longe o que, de fato, seria atingível quase que de imediato.

Você nunca saberá antecipadamente se valerá ou não a pena assumir os riscos envolvidos numa situação. Você terá de se lançar à aventura de viver e testar na prática o quanto o atrevimento pode, ou não, ser eficiente.



Ajude as pessoas a se organizarem e desfrutarem melhor dos recursos que elas dispõem, pois, em muitos casos, de tanto se queixarem, elas deixam de aproveitar o que está ao alcance de suas mãos. É hora de ajudar.

Aproveite o tempo livre de hoje para se livrar do entulho de papelada inútil, abra as gavetas e armários para criar espaço livre. Esse ato representará a receptividade de sua alma a um futuro novo e disponível.

Nunca valerá tudo para realizar suas pretensões, tenha isso sempre em mente quando for dar esses passos ousados que você sempre dá e que alteram o ritmo de todas as pessoas com que se relaciona. Pense nelas também.

Há importantes mudanças em andamento, questões que outrora foram apenas ideias e que hoje em dia se encontram muito próximas de se tornarem realidades consumadas. Aceite as mudanças, elas vieram para o bem de todos.

São ideias demais para ser colocadas em prática de imediato, por isso, comece por organizar sua agenda e ser realista ao incluir tarefas novas. Tudo é possível, mas é necessário planejar muito e organizar.

Agora você tem toda a força que precisava, portanto, é agora também que precisa provar o que fará com ela. Enquanto a força não estava disponível, o lirismo das queixas substituía a ação. Agora só resta entrar em ação.