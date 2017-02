Hugh Jackman enfrenta novo câncer de pele e aconselha: "Use protetor solar"

Wolverine 14/02/2017 | 12h50 Atualizada em

Hugh Jackman está, novamente, enfrentando um câncer de pele. O ator australiano postou, em seu perfil no Instagram, na segunda-feira, uma foto na qual aparece com um curativo no nariz.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



"Outro carcinoma basocelular. Graças aos exames frequentes e médicos maravilhosos, tudo está bem. Parece pior com o curativo do que realmente está. Eu juro!", escreveu ele, que ainda aconselhou seus seguidores a usarem protetor solar.



Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent body checks and amazing doctors, all is well. Looks worse with the dressing on than off. I swear! #wearsunscreen Uma publicação compartilhada por Hugh Jackman (@thehughjackman) em Fev 13, 2017 às 12:42 PST

Esta não é a primeira vez que o intérprete de personagens como Wolverine enfrenta a doença. A primeira vez que ele falou sobre o assunto foi em 2013, quando anunciou tinha um carcinoma de células basais, o tipo mais comum de câncer de pele e também um dos menos agressivos. Em 2014, ele voltou a falar sobre o assunto e disse que já estava tratando a doença pela terceira vez.



"Só para ficar claro, meu câncer de pele é um carcinoma de células basais, que de todos os cânceres de pele, é o mais pequeno. Mas é preciso tomar muito cuidado, pois ele cresce".