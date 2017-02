Ivete Sangalo, Sabrina Sato e Xuxa: primeiro dia do Carnaval do Rio foi um show de beleza

Mais folia 27/02/2017 | 18h09 Atualizada em

A primeira noite de desfiles do Grupo Especial Carnaval do Rio de Janeiro, no domingo, contou com uma constelação de estrelas disputando os holofotes na Marquês de Sapucaí. Mas nada se compara à energia do furacão Ivete Sangalo, homenageada pela escola de samba Grande Rio.



A cantora levou amigos e a família para a Avenida e levantou poeira com o povo que se deixou contagiar pela sua alegria. Nos camarotes, beijos e a curtição sem preconceito de quem se entregou à folia. Espia só!



Abalou, abalou, sacudiu, balançou



Ivete, com a família, levantou poeira Foto: AgNews / AgNews

Ivete Sangalo quebrou a banca na madrugada de ontem no desfile da Grande Rio, que cantou a história da baiana. Primeiro, a cantora veio na comissão de frente, botando todo mundo pra sambar. Depois, fez a maior correria, literalmente, para chegar a tempo de desfilar no último carro da agremiação com o filho, Marcelo, e o marido, Daniel Cady.



Foram três modelitos usados: um vestido branco de mangas bufantes para viver a menina de Juazeiro, um collant colorido, na sua transição como estrela da música, e um vestido branco brilhante.



"Gratidão. Obrigada meu Deus por tanto amor. Obrigada a minha linda Bahia que me fez nascer as margens do Rio São Francisco e ter nas veias um sangue nordestino vivo e pulsante. Obrigada à minha comissão de frente tão acolhedora e talentosa. Obrigada à minha Grande Rio! Minha família. Sempre a minha inspiração! Viva tudo!", escreveu a cantora na madrugada de ontem, em suas redes sociais.



Sandálias da humildade



Susana mandou bem Foto: AgNews / AgNews

Susana Vieira foi um dos destaques da Grande Rio e virou meme nas redes sociais após um comentário nada humilde.



— Entra ano e sai ano, e Ivete continua com aquela voz incrível, e eu com meu talento absurdo — disse a atriz ao jornal Extra.



E se depender de Susana, ela seria o próximo enredo da Grande Rio:



— Se fizerem uma homenagem, eu vou ficar muito feliz. Se eu não entrar na Avenida como história, eu já entrei um pouco na história da Ivete, porque nós somos muito parecidas.



Comportada, mas insinuante



Paloma: farra absoluta Foto: AgNews / AgNews

Rainha da bateria da Grande Rio, Paloma Bernardi usou look comportado, mas com algumas transparências.



— Para dar um quê de que estou nua _ disse ela ao site G1, se definindo como "a Timbalada em pessoa":



— Esse ano, que é a minha segunda vez, estou mais à vontade, mais tranquila. Quero me divertir muito.



Em seu Instagram, Paloma era só empolgação:



Tindolelê! Frente nova



Xuxa frente... Foto: AgNews / AgNews

Teve a Xuxa mostrando o Tindolelê pra galera! Tá na hora, tá na hora, tá na hora de ousar, hein? Um dos destaques da Grande Rio, a apresentadora e amigona de Ivete veio toda ousadinha com o bumbum de fora.



...e verso: eterna Rainha Foto: Daniel Pinheiro / AgNews

E estava com a comissão de frente nova. Recentemente, Xuxa anunciou que teve de trocar as próteses de silicone dos seios, e que os fãs poderiam conferir o resultado na Avenida.



Medusa amada



Vivi: lenda do Carnaval Foto: AgNews / AgNews

Viviane Araujo encantou, mais uma vez, agora, à frente da bateria do Salgueiro, na madrugada de ontem. Carismática que só ela, seu nome foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter com fãs elogiando seu folêgo e a sua beleza. Vivi veio fantasiada de medusa.



— É o décimo ano, estou muito emocionada. Ainda me emociono sempre — disse Vivi ao site Ego, que, em São Paulo, desfilou pela Mancha Verde.



Despedida



Cris: tchauzinho com tudo a que tem direito Foto: AgNews / AgNews

Foi o último desfile de Cris Vianna como rainha da bateria da Imperatriz Leopoldinense depois de cinco anos à frente dos ritmistas.



— O Carnaval não é minha profissão, é minha paixão — disse ela ao jornal Extra, antes dos últimos 75 minutos como rainha.



Quem também brilhou foi Luiza Brunet, que voltou ao Carnaval como um dos destaques da escola. Ela já foi rainha da bateria da agremiação.



De família, viu?



Sabrina mostrou seu poder Foto: AgNews / AgNews

Depois de todo sufoco em cima do laço para o desfile da Gaviões da Fiel, em Sampa, Sabrina Sato sensualizou com a família na Avenida, como rainha da bateria da Vila Isabel.



O namorado, o ator Duda Nagle, e a mãe de Sabrina, Kika Sato, acompanharam tudo de pertinho com direto à atenção especial da linda no meio do desfile. A sogra, a jornalista Leda Nagle, também corujou a norinha gata.



Como uma deusa



Luciana: muito brilho Foto: AgNews / AgNews

Luciana Gimenez brilhou como uma das integrantes VIPs do desfile da Grande Rio. Antes de entrar na Avenida, ficou curtindo seu filho mais velho, Lucas Jagger, fruto do envolvimento com o roqueiro Mick Jagger.



A fantasia de deusa do Egito chamou a atenção por peças pra lá de brilhantes, um acessório de arrasar na cabeça e uma maquiagem para ninguém colocar defeito.



— Eu dou pitaco. Eu queria muito uma fantasia mais leve — disse a musa ao site Ego.



CAMAROTE



Beija, beijaaa!



Monique e Cacá (direita): só love Foto: Daniel Delmiro / AgNews

Monique Evans e a namorada, Cacá Werneck, curtiram o Carnaval do Rio de Janeiro em um camarote em clima de muito romance, no domingo. A apresentadora e a DJ não estavam nem aí para os flashes. Os beijos esquentaram!



De boa



Zero preconceito e muita beleza com Fernanda e Priscila Foto: Divulgação / CamaroteN1

Fernanda Gentil e a namorada, a jornalista Priscila Montandon, marcaram presença em um dos camarotes da Sapucaí.



Ao site Ego, a apresentadora comentou os ataques que sofre nas suas redes sociais: — Não tenho como intervir na política da rede social. Mas preconceito não tem espaço nem na vida real nem na virtual.



Fora do confinamento



Foto: Cleomir Tavares / Divulgação

Enquanto a gaúcha Emilly agita a casa do BBB 17, sua irmã, Mayla, aproveitou a folia em um dos camarotes, ao lado dos também gêmeos do Big Brother Antônio e Manoel. Depois do fim do romance com Mayara, Antônio estava com duas amigas. Outro gaúcho na turma era o ex-BBB Rafael Licks, do BBB 15.



