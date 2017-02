Kelly Key exibe quarto do filho e deixa seguidores babando

Decoração 14/02/2017 | 12h49 Atualizada em

A mamãe de terceira viagem Kelly Key está faceira com a vinda de Artur, que nasceu no final de janeiro. Na manhã desta terça-feira ela publicou um vídeo exibindo o quarto do bebê e encheu de inspiração quem se prepara para ter filhos.

O quarto foi decorado com tons de azul, cinza e prata. Kelly Key já tinha mostrado a reforma do aposento do caçula no início de dezembro.

