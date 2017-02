Laura Cardoso bomba no Twitter e internet pensa que atriz morreu

Era só "Encontro" 01/02/2017 | 15h20 Atualizada em

De volta à telinha após três meses recuperando-se de um problema de saúde, a atriz Laura Cardoso emocionou os fãs ao participar do programa Encontro, da Rede Globo, na manhã desta quarta-feira. Mas também deu um susto em quem não estava sintonizado: ao virar um dos assuntos mais comentados no Twitter, teve gente pensando que a atriz tinha morrido.

Não joguem nome de atores assim, aleatoriamente, nos TT. Tava aqui achando que a Laura Cardoso tinha morrido.

Muita calma nessa hora. ¿ bootylicious (@polypop) 1 de fevereiro de 2017

Que susto!! pensei q a coitada da Laura Cardoso tinha morrido. ¿ Renan Leal (@RLeal_Oficial) 1 de fevereiro de 2017

Quando vi Laura Cardoso nos tts o coração veio na garganta e voltou! Não façam isso!!! A gente pensa logo no pior... ¿¿¿¿ pic.twitter.com/DEtW3jvdZe ¿ ¿. Nathy .¿ (@_yhtaN_) 1 de fevereiro de 2017

"Laura Cardoso" quando li, já achei que tinha morrido, meu coração até pulou da boca! pic.twitter.com/ZR7uVTq2Rb ¿ RAIO DE SOL ¿¿ ¿¿ (@_raianemartiins) 1 de fevereiro de 2017

Na novela Sol Nascente, exibida no horário das 18h, Laura Cardoso faz o papel de Dona Sinhá, uma vilã que volta à trama durante um baile da terceira idade. Quando abandonou as gravações para tratar da saúde em outubro de 2016, os personagens ligados à vilã conversavam com ela apenas por telefone.



Quando retomou as gravações, em uma cena que foi ao ar no dia 9 de janeiro, houve uma quebra na ficção quando os atores do elenco aplaudiram a volta da personagem, e, ao mesmo tempo, o retorno de Laura. Para a atriz, foi uma bela homenagem.

— Fiquei lá no meu canto, esperando a minha hora de entrar, e tive essa surpresa maravilhosa dos meus colegas, que eu amo, que fazem parte da minha família — confirmou a atriz a Fátima Bernardes.

Aos 89 anos, Laura Cardoso fez cerca de 80 trabalhos na televisão e 30 no cinema, desempenho recompensado com diversos prêmios. Quando o nome dela bombou no Twitter, o medo dos internautas era que tivessem perdido uma gigante da televisão brasileira.

Laura Cardoso nos trends

Pensei q havia morrido // tá + viva do q nunca pic.twitter.com/cp4E7XZHGl ¿ Andrew (@andre_alvesce) 1 de fevereiro de 2017

Laura Cardoso ... mais viva do q nunca ¿¿¿¿ ¿ Meire Soares (@MeirocaSoares) 1 de fevereiro de 2017

Durante o Encontro, a atriz deixou claro que tem energia de sobra para continuar trabalhando.

— Eu sou movida a trabalho. O trabalho me motiva a viver. Enquanto eu estava deitada, tomando os remédios, eu queria voltar, eu queria me movimentar, eu queria vir representar — confessou.

Se a previsão destes fãs estiver certa, ela só vai depois de nós.

Vai todo mundo do twitter e Laura Cardoso é quem vai tuitar sobre nossas mortes. Convençam-se disso! ¿ Felipe de Melo (@felippedemelo) 1 de fevereiro de 2017

Ahahah gente estavam matando a Laura Cardoso ahahah ela tá linda no #Encontro , só vai ficar ela e a madonna na terra ¿ Allano (@AllanoDias) 1 de fevereiro de 2017

Graças a Deus a Laura Cardoso está nos TTs vivinha da silva! ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿ ¿¿¿ (@teirraM) 1 de fevereiro de 2017

Dá vontade de guardar essa Laura Cardoso num potinho ¿ Bianca (@BBeduschi) 1 de fevereiro de 2017





