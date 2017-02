Letícia Lima fala pela primeira vez sobre relacionamento com Ana Carolina: "Deixei acontecer"

Natural 02/02/2017 | 16h58 Atualizada em

Letícia Lima falou pela primeira vez, à revista VIP, sobre seu relacionamento com a cantora Ana Carolina. Apesar da discrição sobre o assunto até então, volta e meia as duas são vistas juntas em eventos, viagens e em fotos nas redes sociais.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



– A gente nunca falou sobre nosso relacionamento, mas também nunca evitou. Estamos sempre no aeroporto, nos lugares públicos. Precisa falar o quê? Sobre algo que é natural? – questionou a atriz, que estampa a capa de fevereiro da publicação.



Foto: reprodução / instagram

Letícia disse, ainda, que Ana Carolina foi a primeira mulher pela qual se sentiu atraída:



– Estou bem feliz. É meu primeiro relacionamento com mulher. Para mim, é tão normal, tão natural que não tem nem o que falar sobre isso. Me senti atraída e só não hesitei, não fiz nada, deixei acontecer. Não teve uma grande questão. Foi a primeira vez que me senti atraída por uma mulher.



Leia também:

Letícia Lima posta foto de biquíni e seguidor brinca: "Queria ser a Ana Carolina"

Ana Carolina e Letícia Lima moram juntas há mais de um ano, diz jornal



Foto: Yuri Sardenberg e Ana Monteiro / Revista VIP

Foto: Yuri Sardenberg e Ana Monteiro / Revista VIP