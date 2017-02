Magali Moraes conta como foi o seu Planeta

Coluna da Maga 06/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Sexta passada, em pleno aquece pro Planeta Atlântida, me vi sozinha em casa o dia inteiro e parte da noite. Cada um foi pra um lado diferente. E o que poderia ser uma longa solidão virou um festival de calmaria. É como se eu tivesse ganho um ingresso pra fazer aquilo que eu bem entendesse. Ativei a pulseira e curti o meu Planetinha. Decidi chamar assim pra não esquecer dele tão cedo e marcar a raridade do momento. Em vez de multidão, uma festança só minha. Geladeira cheia, casa vazia. Escrever essa coluna foi a atração principal.



Não faltou música o tempo todo, mas com fones de ouvido pra não incomodar ninguém. No meu Planetinha, também dava pra escolher as atrações: o Palco da Rede, o Palco da Piscina, o Palco do Mar, o Palco da Cama. Eu não sabia pra onde correr primeiro, mais feliz que pinto no lixo. Até vir a chuva, que sempre atrapalha o Planeta, e me fazer correr pra fechar tudo.

Verdadeiro teste

Tem que ter maturidade pra entender o prazer dessa solidão calculada. Adoro gente, adoro principalmente a minha gente. Estar rodeada de quem eu amo e me ama é uma delícia. Prefiro mil vezes isso a ficar sozinha. Mas sei bem que pessoas hiperativas como eu precisam se aquietar na marra. Mesmo em férias a gente consegue lotar o dia com coisas pra fazer. Desacelerar é uma dificuldade. Parece que cada segundo deve ser aproveitado fazendo algo útil. Parar pra ler ou ver um filme se torna um verdadeiro teste pra quem é agitadinho.

Sabe-se lá quando vou ter outro Planetinha pra chamar de meu. Enquanto você lê essa coluna, a minha vida já voltou completamente ao ritmo normal. Dois trabalhos que me ocupam três turnos todos os dias (e muitos finais de semana), casa, filhos, marido, responsabilidades, horário pra tudo, estresse, cobranças, viagens, acordar cedo e dormir tarde. Equilibrar como? É uma maratona onde a gente chega bufando e por último. Meu Planetinha, que saudade!